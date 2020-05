Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik legfontosabb parlamenti posztjukon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik...","id":"20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660867f2-ce0a-4d61-8c1f-dcf92bba201d","keywords":null,"link":"/360/20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","timestamp":"2020. május. 19. 08:00","title":"Radar360: Merkel beadta a derekát, Trump magán kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","shortLead":"A politikus azt állítja, telefonon közölték vele a döntést, de komoly indoklást nem kapott.","id":"20200518_jobbik_sneider_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad15498-e4ee-4fd3-969f-c1fdd00b7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_jobbik_sneider_tamas","timestamp":"2020. május. 18. 19:27","title":"Leváltja a Jobbik Sneider Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01415005-89cc-4778-b44c-f398d00ac89a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban egyre többet beszéltek arról, a súlyos koronavírusos betegek kezelésére nem alkalmas egy bizonyos típusú lélegeztetőgép, amelyből több magyar kórház is kapott. Szijjártó most azt állítja, ők olyat rendelnek, amit az egészségügyi terület kért.","shortLead":"Az elmúlt napokban egyre többet beszéltek arról, a súlyos koronavírusos betegek kezelésére nem alkalmas egy bizonyos...","id":"20200518_Szijjarto_parlament_napirend_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01415005-89cc-4778-b44c-f398d00ac89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee00e11d-b1d3-4e96-bf8e-986baea0c43e","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Szijjarto_parlament_napirend_elott","timestamp":"2020. május. 18. 13:27","title":"Szijjártó szerint olyan lélegeztetőgépeket hoztak be, amilyet az egészségügy kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","shortLead":"A pontos napról a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve hétfőn döntenek. ","id":"20200517_nyitas_budapesti_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b36ba58-7849-4462-b516-b917d933205d","keywords":null,"link":"/elet/20200517_nyitas_budapesti_allatkert","timestamp":"2020. május. 17. 13:21","title":"Néhány nap és nyit a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyő most nem kell.","shortLead":"Az esernyő most nem kell.","id":"20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66672b-3520-4594-9714-70fb67be11b1","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","timestamp":"2020. május. 18. 05:45","title":"Nyárias idővel indít a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]