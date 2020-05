Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","shortLead":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","id":"20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b397258b-fb8f-476d-9568-e6d1657fe269","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 19. 22:00","title":"Talajmenti fagyok lehetnek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. 