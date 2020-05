Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további állapotáért, kezeléseiért a háziorvosa felelős.\r

","shortLead":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további...","id":"20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5605c-b8cb-444b-a70a-4e3ee6daa40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","timestamp":"2020. május. 20. 17:50","title":"Párbeszéd: A kormány a kórházakra és az orvosokra hárítja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50b2627-81da-4f5a-9ecd-2bb5481c7a42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annie Glenn, John Glenn felesége 100 éves volt.","shortLead":"Annie Glenn, John Glenn felesége 100 éves volt.","id":"20200520_Koronavirusfertozesben_meghalt_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_urhajos_ozvegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50b2627-81da-4f5a-9ecd-2bb5481c7a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f9a5b5-cc47-4355-9cc0-2b1bbeeabc6a","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Koronavirusfertozesben_meghalt_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_urhajos_ozvegye","timestamp":"2020. május. 20. 08:17","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt az egyik legnépszerűbb amerikai űrhajós özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak személyükben nem érintettek fordultak Kozma Ákoshoz.","shortLead":"Eddig csak személyükben nem érintettek fordultak Kozma Ákoshoz.","id":"20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88fcb13-22c7-4f2c-8930-fdd8c3618e59","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:29","title":"Beteg vagy hozzátartozó ágyfelszabadítás miatt nem kereste az ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"","category":"vilag","description":"Miközben több országban visszaszorulóban van a járvány, minden eddiginél többen betegedtek meg 24 óra alatt. ","shortLead":"Miközben több országban visszaszorulóban van a járvány, minden eddiginél többen betegedtek meg 24 óra alatt. ","id":"20200521_Rekordot_dontott_a_napi_fertozesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b472938f-3671-4d63-97c5-31099f38be1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Rekordot_dontott_a_napi_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 21. 05:33","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d148fb-f4d2-4ec4-8e22-60318206d93f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200521_Marabu_Feknyuz_Szoljunk_a_portyazoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d148fb-f4d2-4ec4-8e22-60318206d93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d86479e-42ad-4af9-910f-ea6f9d52512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Marabu_Feknyuz_Szoljunk_a_portyazoknak","timestamp":"2020. május. 21. 05:45","title":"Marabu Féknyúz: Szóljunk a portyázóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat sebességén.","shortLead":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat...","id":"20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc581f61-7540-4b8c-bd7f-17a26fc3725c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","timestamp":"2020. május. 21. 09:33","title":"Háromszoros sebességre gyorsítottak egy medúzát a tudósok, igazi kiborg lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","shortLead":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","id":"20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a456f-f2fd-49ea-ae0e-ccb39f31545b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","timestamp":"2020. május. 20. 05:24","title":"Évszázados rekord: már most 44 fokos hőség perzseli Ciprust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]