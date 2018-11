Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány országban már működik a Messenger egyik rég várt újítása, ami lehetővé teszi, hogy a megírt üzeneteket küldés után is töröljük, hamarosan pedig még többeknél bekapcsolják. ","shortLead":"Néhány országban már működik a Messenger egyik rég várt újítása, ami lehetővé teszi, hogy a megírt üzeneteket küldés...","id":"20181116_facebook_messenger_unsend_uzenet_torlese_elkuldott_uzenet_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc379fd-baa7-4d4e-aa01-c250014d1cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_messenger_unsend_uzenet_torlese_elkuldott_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2018. november. 16. 08:03","title":"Most kapcsolja be az álomfunkciót a Facebook: a magyaroknak is menni fog az üzenetek utólagos törlése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti HVG-ben olvashat portréinterjút. ","shortLead":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti...","id":"20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ac9277-9dfb-47ad-9025-f0d4d6888780","keywords":null,"link":"/sport/20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Marco Rossi: \"Meccsnapon nincsen demokrácia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","shortLead":"Egy ideje már Paul Pogba bátyja is a klubnál edz, hamarosan őt is leigazolhatják. ","id":"20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d81f029-f191-4ccb-899d-731cda685cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1a667-9ad0-4ccf-9995-1df3aee65fca","keywords":null,"link":"/sport/20181116_ftc_fradi_marc_wilmots_marten_wilmots_paul_pogba","timestamp":"2018. november. 16. 14:51","title":"Belga sztárcsemete érkezett a Fradiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már keresik az eladókat.","shortLead":"Már keresik az eladókat.","id":"20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c0bf2f-6a3d-4e90-953e-00e5dfcf1dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c280fb94-bf75-4ed7-ac49-09fe73bbfb60","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Skala_aruhaz_lesz_az_Alexandra_konyveshaz_helyen","timestamp":"2018. november. 16. 12:32","title":"Skála áruház lesz az Alexandra könyvesház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem mondták meg, mi az, de nagyon modern.","shortLead":"Nem mondták meg, mi az, de nagyon modern.","id":"20181116_Ismeretlen_fegyvert_tesztelt_EszakKorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab06181-14d1-404a-830e-b71eede23228","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Ismeretlen_fegyvert_tesztelt_EszakKorea","timestamp":"2018. november. 16. 07:11","title":"Ismeretlen fegyvert tesztelt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat remek mozifilmes adaptációja bizonyítja be, hogy az erős női karakterek ma sem attól lesznek menők, ha leutánozzák a férfiakat. Hanem attól, ahogy sérülékenységüket is vállalva rálépnek az őket átverő alfahímek tökeire. Kritika.","shortLead":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat...","id":"20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace58ab8-ca3a-4816-b894-08a01d411617","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","timestamp":"2018. november. 16. 20:00","title":"Egyik oldalon az alábecsült nők, a másikon az öntelt férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]