[{"available":true,"c_guid":"55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","shortLead":"Megmondónak jó volt, vezetőként nem vált be.","id":"20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ae78d4-50f9-46ec-81b5-8ee6051eff4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce322dff-e0bc-4225-8da1-0151d59a47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_g_fodor_gabor_habony_arpad_szazadveg_fidesz","timestamp":"2020. június. 05. 11:34","title":"444: G. Fodor megbukott, átszervezik a Századvéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte a párt.","shortLead":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte...","id":"20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6c80e-0a3d-4787-ac64-31907dad2362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","timestamp":"2020. június. 06. 12:51","title":"DK: Ingyen balatoni strandolást mindenkinek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát ábrázoló kép alá a művész.\r

","shortLead":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát...","id":"20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc5dee-ab88-416f-a954-0ed1e7bfa7df","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","timestamp":"2020. június. 06. 21:41","title":"Banksy megrendítő alkotással refelektál George Floyd halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány a világ legjobban kereső hírességeinek is keresztbe tett, ennek ellenére közel kétezer milliárd forintnyi dollárt szedtek össze egyetlen év alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány a világ legjobban kereső hírességeinek is keresztbe tett, ennek ellenére közel kétezer milliárd...","id":"20200606_A_top_10_celeb_kevesebbet_keresett_de_meg_igy_is_19_billio_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2021862f-1bad-464e-b29e-e45b71382c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_A_top_10_celeb_kevesebbet_keresett_de_meg_igy_is_19_billio_forintot","timestamp":"2020. június. 06. 09:25","title":"A top 10 celeb kevesebbet keresett, de még így is 1,9 billió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac25f0e8-96df-4654-a327-14cf79de44c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 5. rész. Rákosi Jenő írását felolvassa: Máthé Zsolt. Ficza István tolmácsolja Herczeg Ferenc publicisztikáját. ","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200604_Trianon_Kimondva__Rakosi_Jeno_Irredenta_Herczeg_Ferenc_Irredenta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac25f0e8-96df-4654-a327-14cf79de44c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0c746-e8be-4013-9d22-5fb1112fa2fe","keywords":null,"link":"/360/20200604_Trianon_Kimondva__Rakosi_Jeno_Irredenta_Herczeg_Ferenc_Irredenta","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Rákosi Jenő: Irredenta; Herczeg Ferenc: Irredenta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","shortLead":"Az időjárás nem volt kegyes a tüntetőkhöz sem az amerikai fővárosban.","id":"20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b38f2c-c447-4bc3-92da-b3613c4bfef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad3b067-fd2a-45dc-bcc7-b520422df852","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Elkepeszto_felvetel_keszult_arrol_ahogy_a_villam_belecsap_a_Washington_Emlekmube","timestamp":"2020. június. 05. 11:07","title":"Elképesztő felvétel készült arról, ahogy a villám belecsap a Washington Emlékműbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel egy éve leleplezett amerikai sportkocsira még további egy évet várnunk kell.","shortLead":"A közel egy éve leleplezett amerikai sportkocsira még további egy évet várnunk kell.","id":"20200605_csak_jovore_jon_europaba_a_legujabb_kozepmotoros_chevrolet_corvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a190c847-e54b-4633-ba5b-52cee0be14ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_csak_jovore_jon_europaba_a_legujabb_kozepmotoros_chevrolet_corvette","timestamp":"2020. június. 05. 13:58","title":"Csak jövőre jön Európába a legújabb, középmotoros Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]