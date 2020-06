Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két nőnél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Két nőnél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200616_Eleg_volt_egy_kiveteles_engedely_es_ismet_megjelent_a_koronavirus_UjZelandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b3144f-2579-405a-83a5-553d1511112d","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Eleg_volt_egy_kiveteles_engedely_es_ismet_megjelent_a_koronavirus_UjZelandon","timestamp":"2020. június. 16. 08:53","title":"Elég volt egy kivételes engedély, és ismét megjelent a koronavírus Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták, hogy az egyes országokban milyen lassú és milyen gyors a vezetékes, valamint a mobilos internet.","shortLead":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták...","id":"20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10747b6b-0eb7-4c60-8624-0a84a347af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","timestamp":"2020. június. 16. 20:03","title":"Egy új vizsgálat szerint még Romániában is sokkal gyorsabb a net, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","shortLead":"Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult.","id":"20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d498b79-e83f-48be-95d5-622db6632856","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_egeszsegi_ok_fertotlenites_oktatas_kirugas_pdsz_szakszervezet","timestamp":"2020. június. 17. 12:07","title":"Kirúgták, mert egészségi okokra hivatkozva nem akart fertőtleníteni az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden Fóton.","shortLead":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után...","id":"20200616_bertamogatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c58b55-1468-4907-a717-17fbb70dc1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_bertamogatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 12:39","title":"Már 170 ezer magyar után kapnak bértámogatást a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik...","id":"20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47acf83c-16d5-458b-9364-82582361072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","timestamp":"2020. június. 16. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már vesztett is az új Google-fon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal azután hangzott el, hogy az északiak felrobbantották az ugyancsak a fegyvermentes térségben lévő keszongi összekötő irodát. A válság dúl, Kim Dzsong Un pedig újra a háttérben marad, miközben húgára egyre nagyobb szerep hárul.","shortLead":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal...","id":"20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d248c-f44f-4ce2-982e-b7908e1a4173","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","timestamp":"2020. június. 17. 20:00","title":"Napról napra súlyosbodik a Korea-közi válság – katonák a demilitarizált övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]