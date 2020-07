Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt mondja, nincs korbács, de „önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény.”","id":"20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ebc6a0-3308-46c1-a9cc-db29a4bc0376","keywords":null,"link":"/sport/20200722_Hosszu_Katinka_Edzettem_mint_az_allat_es_meg_jol_is_ereztem_magam","timestamp":"2020. július. 22. 09:11","title":"Hosszú Katinka: Kegyetlen vagyok önmagammal és elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus a szomszédban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus...","id":"20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca8b09-b35c-436b-854a-2729be096143","keywords":null,"link":"/360/20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Radar360: Újabb fejlemények az Indexnél, tovább szorítanak az önkormányzatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó nyilvános listát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. Péterfalvi Attila elnök a hvg.hu-nak adott konzultációs válaszában hozzátette: a szexuális visszaélők ellenőrzésére a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás is alkalmas. Európában több országban is létezik ilyen lista, de az adatokhoz többnyire csak a hatóságok férhetnek hozzá. A kivétel Lengyelország, de a Kaleta Gáborhoz hasonló elkövetők adatai ott sem nyilvánosak.","shortLead":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó...","id":"20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e7522-c92a-484a-a0c9-592b338b3086","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","timestamp":"2020. július. 23. 14:00","title":"Lehetne nyilvános magyar pedofillista, de nem biztos, hogy a Kaletához hasonlók rákerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","shortLead":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","id":"20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc59d7e6-4c60-406e-a241-d65a3e41b992","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","timestamp":"2020. július. 23. 18:19","title":"Kifizeti a koronavírus-gyógyítást az Emirates, ha a gépein kapja el valaki a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","shortLead":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","id":"20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c5e4-c12b-456b-8ab9-4a021c6eb353","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","timestamp":"2020. július. 22. 11:16","title":"Szexuálisan bántalmaztak egy 13 éves lányt Hajdú-Bihar megyében, a rokonai pénzt kaptak cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont valószínűleg 2022-ig kell majd várni.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az iPhone-okba is bekerülhet a periszkópikus kamerarendszer. Erre viszont...","id":"20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b9d1ac-74ce-4207-a338-532509bf659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_periszkopikus_kamera_iphone_2022","timestamp":"2020. július. 23. 19:03","title":"Az iPhone-ok is megkaphatják az androidos mobilokban használt kamerarendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert nem áll rendelkezésükre elegendő, fenntarthatóan nyert biomassza-energiaforrás. ","shortLead":"Régóta parázs viták övezik a biomasszából nyert energia fenntarthatóságát, Hollandia pedig úgy döntött, kivezetik, mert...","id":"20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718a11f8-ac61-4501-9d54-0da0c011adeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7c262-835c-4c6f-a662-39a2c3e29558","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Dontott_a_hollan_parlament_kivezetik_a_biomasszat","timestamp":"2020. július. 22. 10:44","title":"Döntött a holland parlament: kivezetik a biomasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]