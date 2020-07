Új trend ütötte fel a fejét a közösségi médiában a koronavírus-járvány alatt: az emberek egyre több időt töltöttek szórakoztató tartalmak böngészésével, azonban úgy tűnik, az emberekre ráuntunk, az állatok felé fordultunk – írta a Bloomberg.

Loni Edwards, az egyik házikedvenceikből netes sztárt faragó gazdákra szakosodott ügynök szerint az emberek egyre több felhasználófiókot kezdenek el követni, olyanokat, amelyekkel jobban azonosulnak és rohamosan nő a digitális térben töltött idő is. Így egyre értékesebbé váltak a házikedvenceket bemutató felületek, amelyek a koronavírus-járvány alatt amolyan gyógyírként is szolgáltak a követőknek. Az ügynök szerint mostanra, ha mondjuk 97 ezer követője van egy kutyának Instagramon, akár 400 dollárt is elkérhetnek egy szponzorált bejegyzésért és

a legkövetettebb felhasználói fiókok tulajdonosai akár 15 ezer dollárt is kereshetnek egy poszttal.

Azoknál az iparágaknál, amelyek esetében erőteljesen alapoznak az Instagramra – így az utazás, a szépségápolás, a divat és a gasztronómia – az influencerek kevésbé rezonáltak a megváltozott, „maradj otthon” élethelyzettel és így a hirdetők számára sem voltak érdekesek. Annál inkább érdekessé váltak a tartalomgyártó újdonsült gazdák.

Amerikában egyébként a kutyák jóval népszerűbbek a macskáknál: a CrowdTangle közösségi médiakutató cég elemzése szerint a kiskutyákat említő bejegyzések száma 38, a kutyát említőké 11, a macskákat megjelenítőké pedig 9 százalékkal ugrott meg március első hetében az előző évihez képest.

Mindeközben az (ember) influencerek és alapból a reklámpiac egy nehéz évnek néztek előbe: a házikedvencekre specializálódott márkák reklámköltései azonban 51 százalékkal nőttek a MediaRadar értesülései alapján, hiszen sokan vettek magukhoz egy új kutyát vagy macskát a világjárvány alatt.