Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","shortLead":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","id":"20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327a453-f745-4c6f-9fd2-4111b2484847","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","timestamp":"2020. július. 22. 14:35","title":"A búcsúkörén törte össze a tulaj a százmilliókat érő Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","shortLead":"Az ausztrál Qantas légitársaság nyugdíjazza utolsó Boeing 747 típusú repülőjét.","id":"20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e59b403-6b96-4f1c-9e9e-e9a895e02373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebec2c-69ca-47d7-8a07-a3e156ec3517","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kengurut_rajzolt_az_egre_az_ausztral_legitarsasag_bucsuzo_747ese","timestamp":"2020. július. 23. 12:14","title":"Kengurut rajzolt az égre az ausztrál légitársaság búcsúzó 747-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","shortLead":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","id":"20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700995ca-6e93-41b9-ac37-f93f9f3b7f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","timestamp":"2020. július. 22. 13:58","title":"Jövőszerű parkolási megoldást léptettek életbe egy budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","shortLead":"A lányt két férfi bántalmazta szexuálisan.","id":"20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf8ff1f-c5c2-4af6-aa96-2186d21328e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c5e4-c12b-456b-8ab9-4a021c6eb353","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szexualisan_bantalmaztak_egy_13_eves_lanyt_HajduBihar_megyeben_a_rokonai_penzt_kaptak_cserebe","timestamp":"2020. július. 22. 11:16","title":"Szexuálisan bántalmaztak egy 13 éves lányt Hajdú-Bihar megyében, a rokonai pénzt kaptak cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","shortLead":"De az utcán is kötelező a száj és az orr eltakarása.","id":"20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1820b44-1702-4b04-b49d-82a016c74877","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_amerika_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 23. 06:16","title":"Több amerikai államban a munkahelyeken is viselni kell majd az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29723054-9399-495f-9146-366cd56bab5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg Vitarakát és SX4 S-Crossokat gyártó üzemet naponta 700 új autó hagyja el. ","shortLead":"A jelenleg Vitarakát és SX4 S-Crossokat gyártó üzemet naponta 700 új autó hagyja el. ","id":"20200722_esztergomban_elkeszult_a_35_milliomodik_suzuki_vitara_sx4_scross","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29723054-9399-495f-9146-366cd56bab5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34298b4-541f-4ab4-9b71-1004dab42787","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_esztergomban_elkeszult_a_35_milliomodik_suzuki_vitara_sx4_scross","timestamp":"2020. július. 22. 15:02","title":"Esztergomban elkészült a 3,5 milliomodik Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg az identitásunkat, egyes jogainkat, részben a magánéletünket és azt is, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Egyes teoretikusok szerint radikális reformra szorul a munka világa, mert már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Az úgynevezett post-work társadalom idealisztikus elképzelése most a koronavírus-járvánnyal új lendületet kapott. A hvg.hu cikksorozatban járja körbe a témát.","shortLead":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg...","id":"20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad756bb-94af-4e88-a0ba-47aed307eb78","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Hogyan lett a munka az életünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt a függetlenségi barométer zöld zónába való visszaállítása miatt. Szerinte Dull Szabolcs nem tudta belátni, hogy egy cég működéséről van szó, a függetlenségjelző barométer sárga zónában tartása és a \"turbulenciák\" pedig üzletileg ártanak a cégnek.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője szerint nincs külső befolyás, és nem zsarolta a kirúgott főszerkesztőt...","id":"20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e37855e-917a-469c-ad6d-d587365f5a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Bodolai_az_Indexrol_Ugy_erzem_magam_mint_a_pilota_aki_mogott_a_szemelyzet_szedi_szet_a_gepet","timestamp":"2020. július. 22. 20:00","title":"Bodolai az Indexről: Úgy érzem magam, mint a pilóta, aki mögött a legénység szedi szét a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]