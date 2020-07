Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","shortLead":"Nem fért fel a Facebookra posztolt képre a lengyel miniszterelnök.","id":"20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6209eef-4674-43ca-8601-dd471a22b872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktor_eu_csucs","timestamp":"2020. július. 21. 08:10","title":"Orbán Viktor egyedül feszít a képen, amin azt üzeni, kiharcolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","shortLead":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","id":"20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a16cb-5828-4847-bd13-adfd1e53fe47","keywords":null,"link":"/elet/20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","timestamp":"2020. július. 19. 13:35","title":"A Linkin Park leszedette Trump egyik tweetjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870e7a33-9642-4421-aeef-239ef1c443f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás különleges járgányban bejáratósan új állapotában keletkezett jelentős anyagi kár. ","shortLead":"A limitált szériás különleges járgányban bejáratósan új állapotában keletkezett jelentős anyagi kár. ","id":"20200721_sajat_kertjeben_borult_fel_vadonatuj_autojaval_egy_youtuber__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870e7a33-9642-4421-aeef-239ef1c443f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca23d8-5718-41b2-b85a-83fa610c95fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_sajat_kertjeben_borult_fel_vadonatuj_autojaval_egy_youtuber__video","timestamp":"2020. július. 21. 07:59","title":"Saját kertjében borult fel vadonatúj autójával egy youtuber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649ef1a7-ab92-4d00-bf7c-8e7967104908","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás elleni harc is lehet üzlet: egyre több cég foglalkozik azzal, hogy a légkörből befogott szén-dioxidból hozzon létre valamit. ","shortLead":"A klímaváltozás elleni harc is lehet üzlet: egyre több cég foglalkozik azzal, hogy a légkörből befogott szén-dioxidból...","id":"20200720_Mar_vodkat_es_gyemantot_is_csinalnak_szendioxidbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649ef1a7-ab92-4d00-bf7c-8e7967104908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda959b-2f9e-46b8-a74b-5bf9380f45c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200720_Mar_vodkat_es_gyemantot_is_csinalnak_szendioxidbol","timestamp":"2020. július. 20. 09:30","title":"Már vodkát és gyémántot is csinálnak szén-dioxidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést használók minél hatékonyabban tudjanak dolgozni.","shortLead":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést...","id":"20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2b7dbd-5f95-414e-9270-5e433eaeafa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","timestamp":"2020. július. 21. 08:03","title":"Rengeteg új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","shortLead":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","id":"20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25520c1d-00d7-46d3-9258-1c31b5adba04","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. július. 19. 11:50","title":"Járdán várakozó gyalogosokat gázolt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: különbség, gondviselés, hackertámadás, repülő, vadászlét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a118357-60aa-47a7-b39b-83243b6a1bf3","keywords":null,"link":"/360/20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. július. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindenhol csalásokba és hazugságokba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak, miután rosszul kezelték a fertőzést, függetlenül attól, hogy Trump és Bolsonaro e tekintetben tényleg teljesen kétbalkezesnek bizonyult. Ám ettől a populista hullám nem fog csillapodni. ","shortLead":"A Stanford egyetem populizmus szakértője szerint csupán liberális vágyálom, hogy a demagóg nemzeti vezetők megbuknak...","id":"20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083b4d2c-c9a5-415a-a765-0732a9c30d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab4b21-39eb-4493-a612-8e4799a9e967","keywords":null,"link":"/360/20200720_Az_okos_populistak_nyernek_a_jarvanyon","timestamp":"2020. július. 20. 07:36","title":"Az okos populisták nyernek a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]