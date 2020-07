Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát turbináinak kipróbálása következik.","shortLead":"A Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát elkészült, a víztározó feltöltésének első szakasza megtörtént, most a gát...","id":"20200722_nilus_gat_etiopia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f8f0aa-ae8d-493a-932d-e093ace086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5318f-a9c2-4352-8f79-25f2a75e50ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_nilus_gat_etiopia","timestamp":"2020. július. 22. 21:12","title":"Már tesztelik a gátat, amivel Etiópia magára haragította a Nílusi-menti országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program keretében.","shortLead":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program...","id":"20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29d0de9-6255-495a-a460-22c15482b16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","timestamp":"2020. július. 22. 20:05","title":"Újra közpénzt nyert Szatmáry Kristóf balatoni borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","shortLead":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","id":"20200721_venusz_aktiv_vulkanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055a39a4-829b-40e3-89ed-37cb915cc2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_venusz_aktiv_vulkanok","timestamp":"2020. július. 21. 15:03","title":"Most már bizonyítékunk is van arra, hogy a Vénusz tele van aktív vulkánokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","shortLead":"A múzeumi kurátorok újabb lökést adtak a járványidőszak kihívásainak.","id":"20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1beff6-ed08-4df8-a612-70853b61e3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3825cb8d-21fe-4cf1-855d-3b034a2b51bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Hol_lathato_a_legjobb_fenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:52","title":"Hol látható a legjobb fenék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta processzorok elsőként az egyben árult konfigurációkban bukkannak majd fel.","shortLead":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta...","id":"20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e8e119-492d-44e7-8aa1-b5d5ea95044d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","timestamp":"2020. július. 22. 10:03","title":"Beépített Radeon grafikával jönnek az AMD új csúcsprocesszorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","shortLead":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","id":"20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d572f38-e3a4-407e-931b-742cb9c8a72e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","timestamp":"2020. július. 23. 11:21","title":"Megkezdődött az új Lada Niva forgalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek. A gyártó ingyen javítja a problémás termékeket.","shortLead":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek...","id":"20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beabaa97-3517-4e2d-9106-8df270556619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","timestamp":"2020. július. 22. 19:03","title":"Baj van 60 ezer LG tévével, túlmelegedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]