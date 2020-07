Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","shortLead":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","id":"20200728_koronavirus_esetek_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d0f26-efa6-4a9d-9cf1-3012ff79f0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_koronavirus_esetek_szamok","timestamp":"2020. július. 28. 09:37","title":"Hattal nőtt az aktív koronavírus-esetek száma, egy új áldozat sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b84afb1-b34c-4da5-8934-064e66aef357","c_author":"HVG","category":"360","description":"További növekedésre, külföldi terjeszkedésre használhatja a tőkeinjekciót a pénzintézet, amelynek tulajdonosai közt vannak Mészáros Lőrinchez kötődők is.","shortLead":"További növekedésre, külföldi terjeszkedésre használhatja a tőkeinjekciót a pénzintézet, amelynek tulajdonosai közt...","id":"20200729_GRANIT_BANK_befekteto_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b84afb1-b34c-4da5-8934-064e66aef357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4821a-971a-4696-8ffe-e57638b24211","keywords":null,"link":"/360/20200729_GRANIT_BANK_befekteto_erkezik","timestamp":"2020. július. 29. 14:00","title":"Gránit Bank: több milliárd forint áll a házhoz, az állam is ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt a kérdést a szakemberek csak az utóbbi pár évtizedben tették fel. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a közgazdaságtan egyik értelme azt kutatni, miként lehet az emberek életét jobbá tenni, ám ezt...","id":"20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5d4b7-7f41-404d-a0f0-2d7f6a35d832","keywords":null,"link":"/360/20200729_jolet_szamitas_kozgazdasag","timestamp":"2020. július. 29. 07:00","title":"Nem könnyű kimatekozni, hogy jól élünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet az eddig ismert Indextől, de azért a reményüket fejezik ki, hogy a búcsúzó indexes kollégák kiállásából valami új születhet.","shortLead":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet...","id":"20200728_tasz_index_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f23121c-de41-4dad-b324-d75474900eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tasz_index_bucsu","timestamp":"2020. július. 28. 17:52","title":"Elbúcsúzott a TASZ is az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d082db2-7e31-42b7-b011-3a07b99e4300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai televíziós akadémia díjaira jelöltek listáját kedden hozták nyilvánosságra. Több mint 100 kategóriában 767 műsor száll versenybe.","shortLead":"Az amerikai televíziós akadémia díjaira jelöltek listáját kedden hozták nyilvánosságra. Több mint 100 kategóriában 767...","id":"20200728_emmy_jelolesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d082db2-7e31-42b7-b011-3a07b99e4300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5a94a-2823-4100-a90d-7c0749167d32","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_emmy_jelolesek","timestamp":"2020. július. 28. 19:35","title":"Soha nem jelöltek még annyi műsort Emmy-díjra, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7c82a-4540-4400-b65d-924461f0772a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét országban kell elég aláírást összegyűjteni a regionális autonómiáról szóló petícióhoz, de Magyarországon, Szlovákián és Románián kívül egy hely sincs, ahol a küszöb negyedét elérték volna.","shortLead":"Hét országban kell elég aláírást összegyűjteni a regionális autonómiáról szóló petícióhoz, de Magyarországon...","id":"20200728_Renee_Zellweger_szekely_peticio_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d7c82a-4540-4400-b65d-924461f0772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509094f-d70d-495a-b31c-c319dc061a79","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Renee_Zellweger_szekely_peticio_kampany","timestamp":"2020. július. 28. 08:16","title":"Renée Zellwegert is bevonnák a székely petíció kampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg most egy brit orvos.","shortLead":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg...","id":"20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376cb57-c929-4e6a-9ae1-9eb8da2b14f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 13:03","title":"35 kilométert futott maszkban egy orvos, hogy megcáfolja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászol az együttes. ","shortLead":"Gyászol az együttes. ","id":"20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d76544-bdf6-4508-890d-4b2311e095b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087d1a9-4742-4f02-90cd-e09c2470e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Meghalt_Biro_Adam_a_Kozmix_gitarosa","timestamp":"2020. július. 28. 10:39","title":"Meghalt Bíró Ádám, a Kozmix gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]