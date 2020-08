Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc édesanyja évek óta Alzheimer-kórral küzdött a Blikk szerint.","id":"20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da687ec-1b13-46f3-8717-75ec9c808ce7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_gyurcsany_ferenc_edesanyja_varga_katalin_alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:46","title":"Gyurcsány Kósánéra emlékezve mondta el, hogy az édesanyja is elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását kérte, nem arra gondolt, hogy a híváslistája és a lakcíme a kormányhoz közeli médiában forogjon. ","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője azt mondta a hvg360-nak, hogy amikor volt cégétől a titoktartási kötelezettség feloldását...","id":"20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8894e775-e175-4ce5-80d7-4cb35413f26d","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Dull_Szabolcs_lakas_vaszily_pesti_Tv_index","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:16","title":"Dull Szabolcs lakására csöngetett be Vaszily Miklós új tévéjének stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket, és nem jól különítik el a koronavírusfertőzés-gyanús eseteket a többiektől – írja a HRW a hazai kórházhelyzetről. Arra is figyelmeztettek: eddig viszonylag könnyen megúsztuk a járványt, de amilyen az egészségügy helyzete, nagy változásokra van szükség, hogy a jövőben se legyenek nagyobb bajok.","shortLead":"Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket...","id":"20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fa39e-ec04-4e01-9ccc-311b0427ad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Human_Rights_Watch_egeszsegugy_hianyossagai_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:28","title":"Human Rights Watch: Életeket veszélyeztetnek az egészségügy hiányosságai Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","shortLead":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","id":"20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00feedd-87dd-4b4f-bf13-c62254e9e52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:04","title":"Derékig érő vízen is átmehet ez a kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","shortLead":"A kocsi a nedves úton megcsúszva előbb egy másiknak, majd egy busznak ütközött.","id":"20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838adf14-42a7-44e9-bb06-40f3792fbae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_busz_auto_baleset_kisfalud_nedves_ut","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:35","title":"Busszal ütközött egy autó Kisfaludnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","shortLead":"Az év tortája a Curiositas nevet kapta, az év cukormentes tortája pedig a Szentivánéji álom névre hallgat.","id":"20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ba3ed3-bb43-437c-9515-69c9e66fb1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5decc3f-6260-42da-9c67-6c623bc59eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Mandula_ev_tortaja_gyoztes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:25","title":"Mandulás lett az idei év tortája – kihirdették a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","shortLead":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","id":"20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87689d9-a2c2-42f1-b689-5a8cab0af38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:59","title":"Íme Kína hatalmas elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cf920-bc3a-4d74-ad1d-e2c5f9f8ebd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szent Györgyről elnevezett új híd 310 nap alatt készült el. Az áldozatok emlékére 43 villanyoszlopot helyeztek el rajta.","shortLead":"A Szent Györgyről elnevezett új híd 310 nap alatt készült el. Az áldozatok emlékére 43 villanyoszlopot helyeztek el...","id":"20200803_genovai_leomlott_hid_avatas_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52cf920-bc3a-4d74-ad1d-e2c5f9f8ebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e125384-06da-4a3e-bd3d-38adf1f70309","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_genovai_leomlott_hid_avatas_aldozat","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:45","title":"Az áldozatok nevének felolvasásával kezdődött Genovában az új híd avatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]