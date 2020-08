Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint döntésével a Közbeszerzési Hatóság csak a versenyt szűkíti. A hatóság elnöke viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabályok alkalmazása nem fakultatív.","shortLead":"A főpolgármester szerint döntésével a Közbeszerzési Hatóság csak a versenyt szűkíti. A hatóság elnöke viszont arra...","id":"20200805_karacsony_gergely_fopolgarmester_lanchid_felujitas_kozbeszerzesi_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bf14b4-87bc-4f66-869f-803e1d13e631","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_karacsony_gergely_fopolgarmester_lanchid_felujitas_kozbeszerzesi_hatosag","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:58","title":"Karácsony: Egy felcsúti vacsorán dőlhet el, mennyibe fog kerülni a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","shortLead":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","id":"20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e68e09-51b7-483c-ae10-5e4c9c11a0a9","keywords":null,"link":"/elet/20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:48","title":"Elkezdtek kikelni a teknőcbébik az olasz strandokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","shortLead":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","id":"202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375197c-1b38-44b4-af96-bc9fa88b1ef4","keywords":null,"link":"/360/202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:10","title":"A járvány sem állította le a kormányközeli gazdagok magánrepülőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","shortLead":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","id":"20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6a4a3-141c-4dff-896a-1bb86fe1e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:20","title":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják az ORFK egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást ajánlanak.","shortLead":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást...","id":"20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157b5ec-8b59-48c9-a68b-76c426d584d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:46","title":"A járvány miatt megvágják a létszámot az ELTE kollégiumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","shortLead":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","id":"20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9d005a-1db0-45fa-bfc4-4e4d9446b423","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:54","title":"Két éve megnyerte a lottófőnyereményt, mára hajléktalan lett a milliomosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet. Az ország 12 megyéjében találtak fertőzötteket.","shortLead":"Nem változott az aktív koronavírus-esetek száma, de rég nem diagnosztizáltak egy napon belül ennyire sok új esetet...","id":"20200806_koronavirus_fertozes_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac668b02-450b-4fa2-9808-f1ab95da42a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2282b468-c9ab-4649-8a1a-ea80ffc8056e","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_fertozes_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:20","title":"Május vége óta nem találtak ennyire sok magyar koronavírus-fertőzöttet egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","shortLead":"Az országban kéthetes szükségállapotot hirdettek a kedd esti katasztrófa után.","id":"20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff979d3b-c900-4d44-98df-837550fc35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3aa429-ea7b-41d4-986b-65808ee5263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_halalos_aldozatok_adomanygyujtes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:20","title":"Már meghaladja a 130-at a bejrúti robbanás után azonosított halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]