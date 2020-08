Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcc75d51-3c64-4905-90fb-c472d8478d0d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Nemrégiben a máltai cégek adatbázisába bekerült egy lehetőség, amelynek köszönhetően megtudhatjuk, kik az országban bejegyzett offshore társaságok valódi, végső tulajdonosai. Erre eddig nem volt mód, ezért is számított eddig Málta kiváló offshore-paradicsomnak. A hvg.hu e szolgáltatást igénybe véve megtudta, hogy jelenleg ki áll a rezsiharc farvizén (is) nagyot nyerő Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött: a gyakorta Rogán Antal jobbkezeként is emlegetett Kertész Balázs. ","shortLead":"Nemrégiben a máltai cégek adatbázisába bekerült egy lehetőség, amelynek köszönhetően megtudhatjuk, kik az országban...","id":"20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc75d51-3c64-4905-90fb-c472d8478d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e573af8c-a0eb-4d0a-9d02-277d17ff1578","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:00","title":"Megtaláltuk, ki áll a Rogán feltalálótársaihoz is köthető Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt kerültek forgalomba – áll a kínai telefongyártó szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában.","shortLead":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16...","id":"20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8becd-a935-4b42-a96a-fbcf0347a735","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:55","title":"A Huawei üzeni: megoldja, hogy kapjanak frissítést a korábbi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","shortLead":"Audi A6-ossal menekült az ittas sofőr, aki a rendőrautóknak is nekihajtott. Végül Ausztriában kapták el. ","id":"20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f8a5fb-5953-40b7-a2c3-15f1261ca10e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_uldozes_gazolas_loves_sopron","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:11","title":"Menekülő autós gázolt rendőrt Sopronban, rá is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az élére, felmondott a Nemzeti Színháznál. Szakmai kibeszéletlenségek miatt jutott arra az elhatározásra, hogy hét év után „szabad sávra” vált, de zavarta az is, hogy színészileg nem hozták helyzetbe. Interjú.","shortLead":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és...","id":"20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d36d0-8210-4094-9606-971995f6a6b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:30","title":"Bánsági Ildikó: Ebbe egy kicsit én is belehalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","shortLead":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","id":"20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b8c03f-f3e6-44cb-8537-a594ca4ce64c","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:01","title":"Cihanouszkaja: Kész vagyok irányítani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat kínáló startupok biznisze. A The New York Times csinos csokorra valót gyűjtött össze az elmúlás körüli üzleti lehetőségek amerikai terméséből. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat...","id":"202033_tanacsadas_mindhalalig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d881da9-9637-48a5-b460-1ab1c74ca4aa","keywords":null,"link":"/360/202033_tanacsadas_mindhalalig","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:00","title":"Felvirágoztatja a járvány a halálwellnesst és a deathfluencereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]