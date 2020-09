Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2686397f-4508-4770-bd08-f02bd1d366f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb diák gyalog jár az iskolába. Akiket autóval visznek, azokat jellemzően 3-5 kilométeres távolságra fuvarozzák.","shortLead":"A legtöbb diák gyalog jár az iskolába. Akiket autóval visznek, azokat jellemzően 3-5 kilométeres távolságra fuvarozzák.","id":"20200901_Iskolaba_jutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2686397f-4508-4770-bd08-f02bd1d366f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396764cc-e32c-46e1-99a2-e65244100c43","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Iskolaba_jutas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:11","title":"Iskolakezdés: így járnak suliba a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"","category":"elet","description":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","shortLead":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","id":"20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2693ef1c-d4c2-49ac-ba38-c8c734a48e0f","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:39","title":"Chadwick Boseman rákbeteg gyerekekben tartotta a lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek örülnek annak, hogy elsősként végre iskolába járhatnak, vagy hogy ismét találkozhatnak társaikkal és tanáraikkal a hosszú tavaszi karanténidőszak után. Az iskolai tanulást azonban lehet, hogy nem sokáig élvezhetik, van olyan diák, aki szerint legfeljebb egy hónap rendes tanítást tesz lehetővé a romló járványhelyzet. Videó a tanévkezdetről.","shortLead":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek...","id":"20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31986e9-f10a-4684-a516-5fa853955398","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Egy hónapot tippeltem az iskolának - a diákok szerint hamar leáll a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf315dc-5f2e-4d03-b785-27acd0ad3406","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év után buktak el a szocialisták, jobboldali kormány jöhet.","shortLead":"Harminc év után buktak el a szocialisták, jobboldali kormány jöhet.","id":"20200831_ellenzek_montenegro_parlamenti_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf315dc-5f2e-4d03-b785-27acd0ad3406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d633f75-484e-4a6e-803b-9af5b323cae5","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_ellenzek_montenegro_parlamenti_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:23","title":"Az ellenzék nyerhette a montenegrói parlamenti választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok értelmében a vállalat nem bújik ki az alkalmazások kiadóival való vita alól.","shortLead":"Élesítette az App Store-ra vonatkozó új irányelveket az Apple. A júniusban beharangozott, mostantól hatályos szabályok...","id":"20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a27a3f-f6dd-4601-a241-a9067929d91b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_app_store_iranyelvek_ios_fejlesztok_vitatott_alkalmazas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:33","title":"Lazított a nadrágszíjon az Apple, vitába szállhatnak a fejlesztők a céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat leleplezéséről. A Beavatási eskü nehezen emészthető anyag, lassan is indul, de kár kihagyni.","shortLead":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat...","id":"20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e2b7a4-9283-4f0f-be40-f0f08db1d88d","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:00","title":"„Jelölj meg, Mester, megtiszteltetés lenne!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A visegrádi országok turistáinak adott engedmény is kölcsönös – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.","id":"20200901_szijjarto_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44adac8-e664-4537-a0d4-6462bb9dc139","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szijjarto_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:10","title":"Szijjártó a határzárról: ingázni még lehet, de kevesebb a határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]