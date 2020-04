Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed140ccf-c5d9-464f-8d26-9374e5bab78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 01. 07:32","title":"Egy nap alatt több mint 73 ezer fertőzöttel lett több világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják egymást.","shortLead":"Az Egészségügyi Szakmai Kollégium ajánlása szerint egyszerre több orvosi csoportot kell felállítani, amelyek váltják...","id":"20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3cc0-6d02-4956-b5c5-03a21284d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Csak_a_legdurvabb_csonttoreseket_mutik_meg_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Csak a legdurvább csonttöréseket műtik meg a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is bevezetett a kormány.","shortLead":"A miniszterelnök külön engedélyével el lehet térni a normál beszerzési szabályoktól, illetve egyéb könnyítéseket is...","id":"20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36acfa15-714a-4cda-838e-0e9c92d1f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e723bf-385e-4a22-ad3a-57ba730236aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Orban_a_kozbeszerzesi_szabalyok_alol_is_felmentest_adhat","timestamp":"2020. április. 01. 17:04","title":"Orbán a közbeszerzési szabályok alól is felmentést adhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában négyezer ember halt meg és 14 ezren gyógyultak fel a Covid-19 betegségből.","id":"20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103ccf1e-956e-4bbd-bb21-f25c6b496b16","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Koronavirus_Kozel_nyolcszazezer_fertozottrol_tudni_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 31. 09:47","title":"Koronavírus: Közel nyolcszázezer fertőzöttről tudni világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a kormányzat: amelyikbe egy fertőzött személy besétál, az járványügyi központtá alakul. Az intézmények igyekeznek felkészülni a legnehezebb napokra, ám az akadozó ellátás sok helyen indulatokat vált ki – írja a csütörtöki HVG.","shortLead":"Talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a kormányzat: amelyikbe egy fertőzött személy besétál, az járványügyi...","id":"20200401_jarvanykorhaz_magyarorszag_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db49b21b-20fc-4089-be21-be27fad425ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_jarvanykorhaz_magyarorszag_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:22","title":"A balszerencse dönti el, melyik kórház lesz Magyarországon járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint a fegyverboltok jelentősége, még a járvány miatti korlátozások alatt is nyitva maradhatnak, ahol a helyi vezetés úgy dönt.","shortLead":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint...","id":"20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b45e73-367b-4ae1-af04-cbd3cbbd723a","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 06:03","title":"Az amerikai kormány szerint alapvető fontosságú, hogy a fegyverboltok nyitva maradhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]