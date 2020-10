Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","shortLead":"A beszámolóban az egyéb költségek közt van feltüntetve, ezért nem tudni azt sem, mire ment el a pénz. ","id":"20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a894b-5481-4927-835f-96e12f6d316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548e343-718d-47dd-b682-455f11446240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_alapjogokert_kozpont_660_millio_kampany","timestamp":"2020. október. 01. 12:48","title":"Valahonnan kapott 660 millió forintot az Alapjogokért Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f98cd-7c97-4bec-a41c-3902586cb0de","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolnák telepítése pusztíthatta ki a balatoni menyhal-populációt a 20. században. 2015-ben megpróbálták visszatelepíteni az őshonos fajt, eddig azonban úgy tűnt, eredménytelenül.","shortLead":"Angolnák telepítése pusztíthatta ki a balatoni menyhal-populációt a 20. században. 2015-ben megpróbálták...","id":"20201001_kihaltnak_hitt_halfaj_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982f98cd-7c97-4bec-a41c-3902586cb0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f0618f-8931-480f-a7d4-0947d34aea04","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_kihaltnak_hitt_halfaj_balaton","timestamp":"2020. október. 01. 19:21","title":"Egykor kihalt halat sikerült visszatelepíteni a Balatonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel lezártnak tekintik a tárgyalásokat. Csató Kata, a sztrájkbizottság ügyvivője a hvg.hu-nak azt mondta, a kuratórium ajánlata ultimátum, nem fogadják el.","shortLead":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. Azt írták, ezzel...","id":"20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ccdb2f-69ce-49a5-8d2e-8a1b62a72642","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_sztrajk_oktatok_rektorhelyettesek","timestamp":"2020. október. 01. 18:50","title":"A sztrájkoló színművészetis oktatók két követelését teljesítené az új vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem is olyan rég pedig még Hillary Clinton betegségén gúnyolódott. Úgy látszik, a koronavírusé az utolsó szó (de a Twitter népe sem spórol a bejegyzésekkel). ","shortLead":"Donald Trump előszeretettel gúnyolódott Joe Bidenen, mert a demokrata elnökjelölt vele ellentétben maszkot viselt. Nem...","id":"20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2913910-2c2e-4c6c-96aa-6bf55816df2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e00a6ee-d412-456c-87dc-da2618e2b90c","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Emlekszunk_meg_arra_amikor_Trump_kigunyolta_a_tudogyulladasos_Hillary_Clintont__Az_internet_nem_felejt","timestamp":"2020. október. 02. 14:55","title":"Az megvan, amikor Trump kigúnyolta a beteg Hillary Clintont? Az internet nem felejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által vezetett tudóscsoportnak sikerült pontosan megmérnie, hogy mennyi anyag van a világegyetemben: az univerzum 31 százalékát alkotja anyag, a maradék sötét energia.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói által vezetett tudóscsoportnak sikerült pontosan megmérnie, hogy mennyi anyag van...","id":"20201001_mennyi_anyag_van_a_vilagegyetemben_sotet_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a748d341-7356-4e42-82a8-de8faccb0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_mennyi_anyag_van_a_vilagegyetemben_sotet_energia","timestamp":"2020. október. 01. 10:33","title":"Csillagászoknak sikerült megmérniük, mennyi anyag van a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról. Kiderült: messze még a Kánaán.","shortLead":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról...","id":"20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfad85d-29c8-47af-a697-ddbf4217ae4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","timestamp":"2020. október. 02. 10:33","title":"Hiába van itt az 5G, még mindig kevesen tudják használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","shortLead":"A német hatóságok adtak ki körözést a kocsira.","id":"20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d9570f3-7018-4621-b3b9-7fff67d86a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937bb84-8d7e-4b10-8f37-b1bff67b2215","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Volkswagen_Arteon_lopott_Roszke","timestamp":"2020. október. 01. 09:53","title":"Röszkén kapták el a 12 milliós lopott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","shortLead":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","id":"20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c39a-ca6b-4bab-b90a-06b02445ba5f","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","timestamp":"2020. október. 02. 09:24","title":"Lehetnek nézők a Fradi BL-meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]