[{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak otthont adó – hegyvidéke, ahol a hegyimentők jetpacket húznak a hátukra.","shortLead":"Az Északnyugat-Angliában található népszerű kirándulóhely, a Lake District lehet a világ első olyan – rengeteg tónak...","id":"20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee83707-9ef7-443c-81e2-29f018bea331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60474091-e951-4886-afb7-ab108fe97bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_jetpack_repules_hegyimento_lake_district","timestamp":"2020. október. 01. 12:03","title":"Videó: Repülő ember mentheti a bajba jutott kirándulókat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése rendszerszerű.","shortLead":"Katarina Barley szerint Magyarországon és Lengyelországban különösen súlyos a helyzet, a jogállami elvek megsértése...","id":"20200930_ep_tagallam_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed6a07-2c45-44a6-ae4d-6e329ba8c847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_ep_tagallam_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:50","title":"EP-alelnök: Ki kell éheztetni pénzügyileg az olyan tagállamokat, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De mi lehet egy mesekönyvben, ami ekkora indulatokat kavar? A felnőttek vagy a gyerekek csinálnak nagy ügyet belőle, ha mássággal találkoznak? Szakértőkkel beszélgettünk a „homoszexuális propagandának” titulált Meseország mindenkié című könyvről.","shortLead":"Gyorsan szögezzük le: véleménye mindenkinek lehet, a könyvdarálás azonban jócskán túlmegy a véleménynyilvánításon. De...","id":"20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80c1e0b-3d7f-47e1-aa04-048aed585deb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Meseorszag_mindenkie_mesekonyv_Labrisz_Duro_Dora","timestamp":"2020. október. 01. 06:30","title":"Mitől olyan veszélyes egy mesekönyv, hogy valaki ledarálja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közműszolgáltató figyelmeztet: soha senki ne adja meg egy e-mailre válaszul a banki adatait.","shortLead":"A közműszolgáltató figyelmeztet: soha senki ne adja meg egy e-mailre válaszul a banki adatait.","id":"20201001_Nemzeti_Kozmuvek_adathalaszok_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d2c7d-26fe-48d5-8cc0-81620192c7b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_Nemzeti_Kozmuvek_adathalaszok_csalas","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"A Nemzeti Közművek nevével visszaélve küldenek adathalász e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]