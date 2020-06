Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","shortLead":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","id":"20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef453e-0604-4054-b5ed-02e2f49af22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","timestamp":"2020. június. 10. 18:19","title":"Járványhelyzetben is napi 695 millió forintot költött sportra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd végigasszisztálta az adásvételt, ellene szintén vádat emeltek.","shortLead":"Az ügyvéd végigasszisztálta az adásvételt, ellene szintén vádat emeltek.","id":"20200611_Demens_eladas_lakas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823cb974-5a13-4489-adc5-211edd6b4d12","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Demens_eladas_lakas_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 11. 12:48","title":"Átverte 85 éves demens édesanyját, hogy eladhassa a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert a koronavírustól. ","shortLead":"A nyár folyamán három olyan védőoltást is tesztelni fognak az Egyesült Államokban, ami megvédheti az embert...","id":"20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96dd22a-49bb-4e11-9bad-0d18cdd50bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_covid_19","timestamp":"2020. június. 11. 16:03","title":"Három ígéretesnek tűnő védőoltás is van a koronavírus ellen, a nyáron már tesztelik is őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","shortLead":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","id":"20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d659c632-7b15-4a83-8739-6a8d7ffa1ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","timestamp":"2020. június. 11. 07:59","title":"Itt a felfrissített új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Őrséget rendkívül rosszul érinti a vonatok számának csökkentése, tíz polgármester összefogott és levelet küldött az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, amiben azt kérik, hogy vizsgálják felül a döntést.","shortLead":"Az Őrséget rendkívül rosszul érinti a vonatok számának csökkentése, tíz polgármester összefogott és levelet küldött...","id":"20200609_orseg_mav_jaratcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32637a93-79c0-4a27-a2c4-eec4f3287096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc39a6b-db3a-4323-8c08-1abdb8679d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_orseg_mav_jaratcsokkentes","timestamp":"2020. június. 09. 17:54","title":"Levélben tiltakoznak Palkovicsnál az őrségi polgármesterek a járatcsökkentések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","shortLead":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","id":"20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12b534a-b77e-41f0-986e-aff667de2c4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 10. 05:42","title":"Magyar haditengerészekre emlékezik az Országgyűlés, aztán a költségvetés maratoni tárgyalásába kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","shortLead":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","id":"20200610_google_android_11_beta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643ca30-b71c-4d2e-a9f6-df8601895fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_google_android_11_beta","timestamp":"2020. június. 10. 20:55","title":"Kiadta a Google az Android 11 béta verzióját, ezek a mobilok kapták meg elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]