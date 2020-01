Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","shortLead":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","id":"20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ffb67-067a-4639-8838-b87516d3ea09","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","timestamp":"2020. január. 21. 17:58","title":"Két futópados világcsúcsot is megdöntött a magyar ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","shortLead":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","id":"20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027dd88a-3bc4-4384-9508-b9ef1ade7d59","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","timestamp":"2020. január. 22. 05:23","title":"Egy kis szerencsével ma még a Napot is megláthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak a budapestiek a közeljövőben.","shortLead":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak...","id":"20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd1cf74-fae7-4ad0-8e2b-a50441dde662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","timestamp":"2020. január. 22. 08:44","title":"Vitézy: Nekiláthatunk a Népliget megújításának és a belváros forgalomcsillapításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk magukat a hóból, az ajtókat a több méteres hótorlasztól nem lehetett kinyitni. Ha ezt nem hiszi, nézze meg az alábbi videót, amelyet egy okoscsengő beépített kamerája rögzített. ","shortLead":"A hétvégén a kanadai St John's városát teljesen megbénította egy hóvihar. A lakosoknak szó szerint ki kellett ásniuk...","id":"20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=175ddaff-5748-417a-baa2-5ad9a442d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fef190-95be-441b-954c-8f804faf9afe","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Felvette_az_ajtocsengo_kameraja_hogyan_temeti_be_a_hazat_a_24_oras_hovihar","timestamp":"2020. január. 22. 11:18","title":"Felvette az ajtócsengő kamerája, hogyan temeti be a házat a 24 órás hóvihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A jármű a városban közlekedett, amikor megtörtént a baj. Szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20200121_csuklos_busz_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce20d7e-8b3e-43fd-a916-21803bb55c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981c5c7-e930-4155-90a4-3c2ee7fb6f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_csuklos_busz_eger","timestamp":"2020. január. 21. 18:46","title":"Menet közben szakadt szét egy csuklós busz Egerben, utasok voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett a teherkocsi irányítása.","shortLead":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett...","id":"20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61c44b-b552-4454-95b1-60718b9c890f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","timestamp":"2020. január. 22. 08:57","title":"Vajon mennyire lehetett ittas ez a kamionos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]