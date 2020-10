Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri, ha valaki szólásra jelentkezne. És ez csak az egyik újdonság.","shortLead":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri...","id":"20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052e5a99-a4f3-45bb-b664-481ea30582c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","timestamp":"2020. október. 02. 12:33","title":"Több új funkció érkezik a Skype-ba, nagyon jól jönnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","shortLead":"A miniszterelnök lányának harmadik gyereke októberben születhet meg.","id":"20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9db50-7b35-474d-94be-d83f2ec1d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Orban_Rahel_ismet_gyereket_var","timestamp":"2020. október. 01. 07:12","title":"Orbán Ráhel ismét gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás, a reprodukciós ráta értéke pedig “mesterségesen alacsonyan tartott”.","shortLead":"Rusvai Miklós az RTL Híradónak nyilatkozott, azt mondta: idehaza nem eléggé lelkiismeretes a kontaktuskutatás...","id":"20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5005f37a-db0c-4ccd-87e5-589f2de9605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_rusvai_miklos_viruskutato_kontaktszemely_r_ertek_reprodukcios_rata","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:41","title":"A víruskutató szerint nem megfelelő a tesztelés és a kontaktkutatás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett hálózat, amely kiépítéséhez nagy összegű uniós támogatás érkezik.","shortLead":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett...","id":"20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8302a4-084f-4613-b8f2-c29852724332","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","timestamp":"2020. október. 02. 17:43","title":"36,5 milliárd forintot ad az EU a Magyarországot és Szlovákiát összekötő intelligens áramhálózat kiépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc89b5-1282-4441-8690-104a2b03ecf0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Iszonyatosan túlárazottak a közbeszerzések a Hegyvidéken – állítja a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, aki tavaly ősz óta a XII. kerület önkormányzati képviselője is. Kovács több konkrét esetet is említ, közte egy 100 méteres utat, ami 60 millióból épült, miközben egy ugyanekkora szakaszt 2 millióért csináltattak meg a lakók. De mit tehet ő a hasonló esetekben? – erről is vall M. Kiss Csabának.","shortLead":"Iszonyatosan túlárazottak a közbeszerzések a Hegyvidéken – állítja a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, aki tavaly ősz óta...","id":"20201002_Kovacs_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cc89b5-1282-4441-8690-104a2b03ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674930a0-9af6-487d-bbb9-5c5583f26bd3","keywords":null,"link":"/360/20201002_Kovacs_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 02. 17:00","title":"\"Vicceseket akartam mondani, aztán korrupciófeltárogatás lett\" – Kovács Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","shortLead":"Széljegyzetek a Borgen című dán politikai filmsorozathoz. Vélemény.","id":"20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1541ae1b-f848-40fc-a728-fac1a499a8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f498b8b-237a-427e-9e15-0dabcb1a24e2","keywords":null,"link":"/360/20201002_Csizmadia_Ervin_dn_magyar_politikai_kultura_borgen","timestamp":"2020. október. 02. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Dániától sokat tanulhatunk a magyar politikai kultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]