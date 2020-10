Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne bocsássanak el alkalmazottakat. A taxisoknak a drosztíjkedvezményen kívül megszavaztak még egy plusz könnyítést is.","shortLead":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne...","id":"20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6389d-2dde-4ff3-bcd7-2b0ad3a6b727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:24","title":"Elfogadták a budapesti gazdasági mentőcsomagot, a taxisok kaptak egy plusz kedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon megemelkedett.","shortLead":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon...","id":"20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92969fc3-9c76-4dc3-8dba-e28e63f755e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:03","title":"Ezt a békát le kell nyelni: drágábbak lettek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont azt mondja, csak a személyes tárgyait hordta el.","shortLead":"A két fél mást állít: Pávkovics Gábor szerint fontos iratokat is elvittek az irodából, az előző polgármester viszont...","id":"20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c71785e-3ee7-4386-aacd-70d3a19496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8fed10-c4fd-4416-b71f-907cee531311","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pavkovics_gabor_csorbai_ferenc_mohacs_feljelentes","timestamp":"2020. október. 01. 11:34","title":"Valaki kipakolta Mohács expolgármesterének irodáját, feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb problémáját: hogy gyorsan merülnek. A technológiával kapcsolatban viszont egyelőre több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb...","id":"20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e73ff9-1aa6-4948-a11e-d01d24341a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:33","title":"Heteken át bírná egy feltöltéssel az Apple új akkumulátora, de hidrogént kellene tankolni bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200929_A_Monty_Python_elszabadul__Eric_Idle_eletutja_3_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0080a1e3-6093-4165-87f6-92c3a33650dc","keywords":null,"link":"/360/20200929_A_Monty_Python_elszabadul__Eric_Idle_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:00","title":"A Monty Python elszabadul – Eric Idle életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c849fb1c-2768-4832-a8ca-7c521fe0a37c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése ellen. Több szakszervezet és intézmény is jelezte, hogy szolidaritási sztrájkot tartanak.



