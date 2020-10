Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora cápát még sosem láttak.","shortLead":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora...","id":"20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d5dbaf-2e02-4090-a76a-75b2d0b2af80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","timestamp":"2020. október. 05. 14:05","title":"Óriási, 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben. Ugyanakkor ha mostani állapotukban nyernének választást, az a Fidesz következő győzelmét készítené elő.","shortLead":"Gyengén áll az ellenzék, ha programokról van szó, mondja Török Gábor elemző, de szerinte ez előny lehet 2022-ben...","id":"20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f194306-e920-4c00-b2a9-eddee32cba8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_torok_gabor_orban_jurova_meszaros_valasztas_2022","timestamp":"2020. október. 05. 12:48","title":"Török Gábor: Orbánék okkal tartanak attól, hogy 2022 más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","shortLead":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","id":"20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264dbc83-6b99-4426-b45e-8664fa42f403","keywords":null,"link":"/elet/20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","timestamp":"2020. október. 05. 13:35","title":"Busz tetején utazó kapucnis alakot videóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot követelt a koronavírus-járvány.","shortLead":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot...","id":"20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eab231-0482-4952-9fc8-3407832c8b92","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","timestamp":"2020. október. 05. 08:21","title":"35 millió felett az összes fertőzött száma, több mint 10,6 millióan most is koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2dd2a-9e02-4d80-bb10-ec21c1b99c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi fröccsöző terasza, illetve az ahhoz tartozó bódé 30 négyzetméteren égett vasárnap este.","shortLead":"Az V. kerületi fröccsöző terasza, illetve az ahhoz tartozó bódé 30 négyzetméteren égett vasárnap este.","id":"20201005_kigyulladt_a_belvarosi_froccsterasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0a2dd2a-9e02-4d80-bb10-ec21c1b99c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4fccb9-f6d4-4e65-a5ba-0e2648aedd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_kigyulladt_a_belvarosi_froccsterasz","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"Hatalmas lángokkal égett az éjjel a belvárosi Fröccsterasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]