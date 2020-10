Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési időszakban vagyunk, ezért a mezőgazdaság finanszírozását hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Ezek közé pedig elsősorban a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelés, illetve a fenntartható termelés tartozik.","shortLead":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","shortLead":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","id":"20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05f388-7b8f-4924-b0e8-1f908f8b68c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","timestamp":"2020. október. 23. 12:48","title":"A színművészeti diákjai: Október 23-án ez nemcsak ironikus, de méltatlan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átjöttek a határon és vittek, amit csak megláttak Sátoraljaújhely környékén.","shortLead":"Átjöttek a határon és vittek, amit csak megláttak Sátoraljaújhely környékén.","id":"20201022_tolvajok_lopas_satoraljaujhely_szlovakia_rendorseg_bunugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1dd157-de4c-48f5-bbb2-cb170fcadfd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_tolvajok_lopas_satoraljaujhely_szlovakia_rendorseg_bunugy","timestamp":"2020. október. 22. 18:24","title":"Vitték a traktort, a vasat, a díszhóembert – Szlovákiából járt át lopni a mindent vivő páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik a kontaktkutatás. ","shortLead":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik...","id":"20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755cbce-2bd9-485a-8f6c-adb0a2c1d479","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 23. 13:01","title":"Koronavírus miatt került kórházba a pécsi polgármesteri hivatal egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” – írták a Facebookon.","shortLead":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” –...","id":"20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d4c1-31a0-4080-98c3-eceec5f44948","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","timestamp":"2020. október. 23. 21:27","title":"Visszakapta a TheVR az Apple miatt letiltott Twitch-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek között voltak még újságírók, a kormánymédiában kedvelt megmondóember, színész, volt miniszterek, egy képviselő, egy mézeskalács-múzeumos és egy vadászkürtös is.\r

\r

\r

","shortLead":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek...","id":"20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80db983-6bbe-4f5d-804f-b8498fd2581a","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","timestamp":"2020. október. 22. 15:32","title":"Lovagkeresztet kapott a Hír Tv tévéostromos riportere, és az MTI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]