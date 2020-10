Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990d8a5b-fc19-45ea-862d-c77e01296ad3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb az igény Japánban az olyan robotok iránt, amelyek enyhíthetik az emberi kapcsolatok hiányát és az elszigetelődés érzését a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény Japánban az olyan robotok iránt, amelyek enyhíthetik az emberi kapcsolatok hiányát és...","id":"20201026_japan_robot_aibo_qoobo_lovot_magany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990d8a5b-fc19-45ea-862d-c77e01296ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2b82ac-cd3b-4e15-8c75-77129d502c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_japan_robot_aibo_qoobo_lovot_magany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 16:03","title":"A járvány miatt bezárkózó japánok robotokat kapnak, hogy ne legyenek egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy úgy nőnek majd a tesztszámok, ahogy a fertőzés terjed. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy úgy nőnek majd a tesztszámok, ahogy a fertőzés terjed. ","id":"20201026_Gulyas_Gergely_vedekezes_teszteles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f701dd4c-6893-4b46-8ba0-19239a60fa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2c8dce-4b44-42d1-ab60-cb8d0eb64dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Gulyas_Gergely_vedekezes_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 18:42","title":"Gulyás Gergely: A védekezés eredményessége és tesztek száma közötti összefüggést semmi nem támasztja alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott előadás-sorozata egy csapásra ismertté tette a nevét. Közel három évtizeddel később szavai, gondolatai még mindig forradalminak hatnak. A tudatállapotok szivárványa újraszerkesztett kiadása Feldmár András 80. születésnapjára jelenik meg.","shortLead":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott...","id":"20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c08f06-a1ae-4fc2-9812-9f68573a2728","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Feldmár: „Olyan korán meg kell mondani a gyereknek, hogy mi van, amilyen korán csak lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. ","shortLead":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer...","id":"20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfc527-0fc4-41c7-9fa7-3c624627ba82","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","timestamp":"2020. október. 27. 11:36","title":"Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]