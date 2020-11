Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545","c_author":"HVG","category":"360","description":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó kísérleteket folytat a francia barokk zenével. ","shortLead":"A már messze több mint szépreményű lantművész Thomas Dunford és a csembalista Jean Rondeau szemérmetlen és fölajzó...","id":"202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f2d66e-8680-4b50-a98f-3778c5b14545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a056d-d72a-4b0e-97a1-6aca4de9893d","keywords":null,"link":"/360/202044_cd__provokativ_barokk_thomas_dunford_jean_rondeau_barricades","timestamp":"2020. november. 01. 13:40","title":"Két francia fiatal, akik minden díjat megnyertek, pedig barokk zenét játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d059e9b-8fca-4301-809a-bee9b76b242d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett a 310 lóerős spanyol crossover első példánya Magyarországra, amit gyorsan össze is vetettünk a megújult Cupra Atecával. ","shortLead":"Megérkezett a 310 lóerős spanyol crossover első példánya Magyarországra, amit gyorsan össze is vetettünk a megújult...","id":"20201031_kiprobaltuk_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_a_cupra_formentort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d059e9b-8fca-4301-809a-bee9b76b242d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eec08-41e3-4ccd-ac1f-449c96169b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_kiprobaltuk_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_a_cupra_formentort","timestamp":"2020. október. 31. 06:41","title":"Kipróbáltuk a VW-konszern új márkájának első saját modelljét, a Cupra Formentort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve bújhatna többé Trump mögé - mondta a luxemburgi diplomácia vezetője a Frankfurter Rundschaunak. ","shortLead":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve...","id":"20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daabb91c-82c6-4e00-b41d-59bee944137b","keywords":null,"link":"/360/20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","timestamp":"2020. október. 31. 08:00","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Ha Biden győz, vége Orbánék aranykorának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez.","shortLead":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja...","id":"20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785d76c-befb-41c0-bb7b-0a00fb5ba468","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","timestamp":"2020. október. 31. 14:49","title":"A nizzai merénylet újabb gyanúsítottjait vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia a Fradinak.","shortLead":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia...","id":"20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9fc674-9c04-42c8-bd3e-2178525e563e","keywords":null,"link":"/sport/20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","timestamp":"2020. október. 30. 18:59","title":"Felépült a koronavírusból Cristiano Ronaldo, jöhet Budapestre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi devizatulajdonossal együtt. A devizaadósok viszont veszítenek – köztük az állam is.","shortLead":"A térség valutái közül a forint gyengült a leginkább, amin a jegybank százmilliárdokat keres, a többi...","id":"202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1868715a-dd57-4957-a368-b70af4480760","keywords":null,"link":"/360/202044__gyenge_forint__jegybanki_nyereseg__novekvo_allamadossag__vesziteni_tudni_kell","timestamp":"2020. október. 31. 07:00","title":"Matolcsyék nyertek, de valójában mindannyian veszítettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","shortLead":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","id":"20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae154e4d-2d2c-452c-8556-e0ad1ac05c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","timestamp":"2020. október. 30. 17:08","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tengert, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és megmagyarázta, miért kérnek külön pénzt egyes szolgáltatásokért.","shortLead":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és...","id":"20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b486-c272-4c1e-ab36-7e9f32a1ce1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","timestamp":"2020. november. 01. 14:44","title":"A Wizz Air-vezér Váradi lapinterjúban üzent az őket bojkottáló norvég kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]