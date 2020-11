Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","shortLead":"Egy elbukott világbajnokság és egy 1931 óta nem látott égés sem elég ahhoz, hogy megvonják tőle a bizalmat.","id":"20201118_joachim_low_nemet_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a565-21e3-48e6-92d5-62c564e8306b","keywords":null,"link":"/sport/20201118_joachim_low_nemet_valogatott","timestamp":"2020. november. 18. 16:55","title":"A történelmi vereség után is Löw marad a német szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","shortLead":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","id":"20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc555b58-4674-401c-8ec4-75b991a363c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 06:17","title":"Idegesek és félnek a fertőzéstől a BKV-sofőrök a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak tulajdonosait. Közeleg a nagy észak-amerikai ünnep, a hálaadás, és vele együtt egy újabb kihívás.","shortLead":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak...","id":"20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d64fe-f262-4290-82f9-51b8becd5aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","timestamp":"2020. november. 19. 17:03","title":"Érdekes kihívással készül az Apple jövő csütörtökre: mozogni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba kapcsoltak a járvány és a válság miatt.","shortLead":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba...","id":"20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d672c7c3-5776-4100-b47c-9cc1fbf71b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","timestamp":"2020. november. 19. 17:11","title":"Több rekordot is megdöntött a magyar lakosság pénzügyi vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","shortLead":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","id":"20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b7c3d-039b-4e88-8363-272c861ff706","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","timestamp":"2020. november. 17. 18:54","title":"Újra fizetős lehet a parkolás a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után.","shortLead":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma...","id":"20201118_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ca5b75-70aa-4efb-87c4-429f65c005da","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 18. 12:58","title":"Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","shortLead":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","id":"20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6a6f65-34a8-4114-ad67-f03fcd6a1a3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","timestamp":"2020. november. 19. 06:48","title":"Katasztrofális következményei lehetnek az új vízgazdálkodási törvényjavaslatnak a WWF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]