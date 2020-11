Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható. A közös asztalhoz ültetett nagymamák közben nem ugyanúgy emlékeznek a kommunizmusra sem. Nagyi projekt, harmadik rész. ","shortLead":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható...","id":"20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731eaef-520b-406b-bc03-c3c226862e04","keywords":null,"link":"/360/20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","timestamp":"2020. november. 28. 19:00","title":"Doku360: Senki nem mondja a családban, hogy az elején hittünk a náciknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","shortLead":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","id":"20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cffd4e-925d-4a7f-9865-27632134823e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","timestamp":"2020. november. 28. 19:30","title":"Milánóban hamarosan már hidrogénmeghajtású vonatokon utazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt, ami alatt a digitális művész különleges szörnyeket készíthet.","shortLead":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt...","id":"20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc9a9dc-d1b7-4802-be31-cfccd32f2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","timestamp":"2020. november. 28. 19:03","title":"Ön is kipróbálhatja a Google szörnykészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f381ea8d-f17b-4b56-82dc-26ffe6fd6201","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","timestamp":"2020. november. 28. 18:20","title":"Pályacsúccsal nyerte az időmérőt Hamilton a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706e2e8-001b-4a79-8666-9d09951b040e","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. november. 28. 09:04","title":"152 koronavírus-fertőzött hunyt el egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki akkor megy boltba, amikor csak a 65 éven felüliek lehetnek ott. Olyan üzletek is vannak, amelyek jogszerűtlenül nem fogadják az időseket a számukra védett idősávon kívül.","shortLead":"Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki...","id":"20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639c6b8f-b299-4996-87e6-e5807ff00424","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_idosav_idosek_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. november. 28. 10:18","title":"Hiába kaptak saját idősávot, a vártnál sokkal több idős jár zsúfolt boltokba délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5 százaléka az övék.","shortLead":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5...","id":"20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4f496-216a-4db7-ae84-75093edb30f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","timestamp":"2020. november. 29. 08:03","title":"Soha nem adott még el ennyi telefont a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]