[{"available":true,"c_guid":"d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","shortLead":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","id":"20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127d78da-e28e-4e60-a264-867af509b724","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","timestamp":"2020. december. 04. 09:16","title":"Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","shortLead":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","id":"20201204_idojaras_melegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d93d3-9f6e-4a11-bee8-76416cc1156f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_idojaras_melegedes","timestamp":"2020. december. 04. 05:15","title":"Megérkezett az enyhülés, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel foglalkozó eladó több milliós haszonra tett szert a túlárazott gépek eladásával – nem kis csalódottságot okozva ezzel a tisztességes vásárlóknak.","shortLead":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel...","id":"20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedc4ea6-11ff-4791-ae58-b2a787eb6b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Egy PS5-ös konzolüzér közel 12 milliós hasznot csinált egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat. Ehhez erőteljesen protekcionista gazdaságpolitikai lépéseket harangozott be, szerinte cél a magyar nemzeti kiskereskedelem.","shortLead":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi...","id":"20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761a261-c562-4cdd-bf4f-e04aeaeee767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","timestamp":"2020. december. 04. 17:55","title":"A kormány célkeresztjében a Lidl, az Aldi és a Tesco? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi a mentális betegsége miatt vonulhatott el.","id":"20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c96c628-670a-40df-80b8-8af1c04d0ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b5d1f-e031-48b4-9565-cef7a410557a","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Felmentettek_Svedorszag_28_evig","timestamp":"2020. december. 03. 18:20","title":"Felmentették a nőt, akiről azt hitték, hogy 28 évig tartotta fogva a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések közül több idehaza is használható lesz.","shortLead":"Az év utolsó heteiben több új funkcióval is bővíti az androidos eszközöket és szolgáltatásokat a Google. A fejlesztések...","id":"20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcac5ff-9b20-4092-9133-b4ecf57d1c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_android_frissites_uj_funkciok_google_maps_terkep","timestamp":"2020. december. 04. 08:03","title":"Meglepetés androidosoknak: több új funkció is érkezik még idén a telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz képest, ami azért megmagyarázhatatlan, mert a térkép azt mutatja, hogy tavasz óta Magyarországon hányan betegedtek már meg. A szombati térkép adataiból hiányzott 3475 eddig regisztrált fertőzött. Az Operatív Törzs elismerte a hibát, javította a térképet, de nem adott magyarázatot a furcsa jelenségre.","shortLead":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz...","id":"20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c75d08-f68d-4698-8c67-13f1419c3f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","timestamp":"2020. december. 05. 14:28","title":"Valami történt a járványügyi adatokkal, javították a hibát, de nem magyarázták meg a hiba okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]