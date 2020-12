Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak a következő időszakban is lesz beleszólása a róla szóló döntésekbe.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak...","id":"20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b32c5f0-2c95-42b1-adff-f1c5f93c5ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","timestamp":"2020. december. 07. 15:35","title":"Orbán Viktor levélben gratulált Kelemen Hunornak a romániai választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik a csillagközi térbe kilépve.","shortLead":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik...","id":"20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d04454d-e2f2-49bd-afb0-7b56b7006702","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. december. 07. 15:03","title":"Bekapcsolták a Voyager-űrszondák műszereit, a kozmikus sugárzás új fajtáját figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","shortLead":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","id":"20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc33465-aeae-4304-a5b7-d1226384f16d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","timestamp":"2020. december. 09. 12:29","title":"A Strabag építi a Budapest-Balaton bringaút bevezető szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét a járványban.","shortLead":"Az elhunytak száma viszont emelkedett, 634-en haltak megy egy nap alatt. Február óta 237 orvos vesztette életét...","id":"20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40590e6d-8961-41c6-9b6e-302b20835c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Olaszorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 08. 20:36","title":"Olaszországban csökkent a fertőzöttek napi száma, a korlátozások enyhítését mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","shortLead":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","id":"20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c9e745-290b-466c-9e02-50c769bd3e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 07. 15:46","title":"Víruskritikus megjegyzései miatt feljelentették Lenkei Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról Stumpf István, Navracsics Tibor, Lázár János és Gulyás Gergely? Hamar kiderül, lát-e valamelyikük hibát az elmúlt 10 év kormányzati lépéseiben, de az uniós vétó és az alaptörvény legújabb módosítása is előkerült. ","shortLead":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról...","id":"20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406254b-8303-4acc-b4cd-9129c003d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","timestamp":"2020. december. 08. 18:19","title":"Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]