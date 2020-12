Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők termékeiből is lekötött már 17,5 millió adagot a kormány.","shortLead":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők...","id":"20201217_operativ_torzs_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763e32a-40d6-4aa8-b9f1-5831004475c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_operativ_torzs_csutortok","timestamp":"2020. december. 17. 12:58","title":"Operatív törzs: Egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e9e78-09e4-4c71-ba49-30aa1bd3771e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külügyminiszter szerint a BMW debreceni üzeme lesz a kulcspontja a német márka elektromobilitásra épülő stratégiájának. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a BMW debreceni üzeme lesz a kulcspontja a német márka elektromobilitásra épülő...","id":"20201216_Szijjarto_BMW_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63e9e78-09e4-4c71-ba49-30aa1bd3771e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4f8122-557e-4eff-8359-bb3de95dfcea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Szijjarto_BMW_Debrecen","timestamp":"2020. december. 16. 15:59","title":"Szijjártó: Elektromos autókat fog gyártani a BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88410d87-9bc2-4106-91a7-850221187bb5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201217_Marabu_Feknyuz_Mindjart_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88410d87-9bc2-4106-91a7-850221187bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea552af-2277-47c5-b4ac-f9f74a89ead3","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Marabu_Feknyuz_Mindjart_vege","timestamp":"2020. december. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindjárt vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja a gyorstesztek beszerzését.","shortLead":"Igor Matovičot a sírás kerülgette a rádióinterjúban, mivel szerinte a gazdasági minisztere szándékosan lassítja...","id":"20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa6bbfd-6248-400d-a20c-7837d0e4e2d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Szlovakia_marovic_sulik_idiota","timestamp":"2020. december. 17. 19:05","title":"Szlovákia miniszterelnöke: Sajnálom, hogy egy idióta a gazdasági miniszterünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","shortLead":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","id":"20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d636fac0-691a-4116-9e22-bd86d9a934a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","timestamp":"2020. december. 16. 17:53","title":"Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni a 24.hu újságírója, de hiába.","shortLead":"Kovács Sándortól a birtokán elköltött uniós pénzek miatt indult nyomozásról szeretett volna részleteket megtudni...","id":"20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55030968-ddd2-4ff4-9ca4-ab79f15c910f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_kovacs_sandor_fideszes_kepviselo_nyomozas_boldog_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 17. 15:21","title":"Korrupciós ügyről kérdezték, boldog karácsonyt kívánt a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárdnyi hálapénzt fizetnek a szüléseknél, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit az ideális épülethőmérséklet kutatásában.","shortLead":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit...","id":"20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714371f7-c295-40d5-8f28-d4af3cda916b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","timestamp":"2020. december. 15. 22:03","title":"Mennyit kell fűteni, hogy jó legyen bent a hőfok? Termikus bábuval mérnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]