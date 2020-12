Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is.","shortLead":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné...","id":"20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3babd0-6840-4a37-8aa1-292e1ef530cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","timestamp":"2020. december. 15. 11:33","title":"Megszűnik az ingyenes UPC-wifi a Vodafone-nál, lekapcsolnak öt másik szolgáltatást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője Vajna Tímea maradt.","shortLead":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője...","id":"20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a954e-e8c0-4b91-9317-45f996043ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","timestamp":"2020. december. 14. 14:07","title":"A Vajna-birodalom maradéka lenyelte Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az akasztásokkal végződő Rajk-ügy csak a jéghegy csúcsa volt Rákosi Mátyás félelemre épülő diktatúrájának kiépülésében. 15 tanulmány 1948-ról.","shortLead":"Az akasztásokkal végződő Rajk-ügy csak a jéghegy csúcsa volt Rákosi Mátyás félelemre épülő diktatúrájának kiépülésében...","id":"202050_konyv_kiepules_a_rajkper_eve_kozelitesek_1949hez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08414a94-90f8-47e8-a2f5-add375ef0f31","keywords":null,"link":"/360/202050_konyv_kiepules_a_rajkper_eve_kozelitesek_1949hez","timestamp":"2020. december. 14. 15:45","title":"Kvázi egypártrendszer, elfojtott sajtószabadság – A Rajk-per évének áthallásos története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője. Az író halálhírét vasárnap a kiadója is megerősítette. ","shortLead":"89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények legismertebb szerzője...","id":"20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d01bde-9c4d-4449-90e0-804b599f2dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Meghalt_a_hideghaborus_kemregenyek_atyja","timestamp":"2020. december. 14. 00:05","title":"Meghalt John Le Carré, a hidegháborús kémregények atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","shortLead":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","id":"20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cf94cb-2f1e-4cb5-82ff-f4d6606bcc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","timestamp":"2020. december. 15. 09:49","title":"Újabb 25 milliárdos közbeszerzést nyert el Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]