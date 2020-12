Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360...","id":"20201221_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d8dc6-1006-49b8-af26-d1247fb77dab","keywords":null,"link":"/360/20201221_Radar360","timestamp":"2020. december. 21. 08:00","title":"Radar360: Összeállt az ellenzék, Orbán dönt a karácsonyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","shortLead":"Az újgenerációs 7-es sorozat hivatalos leleplezésére várhatóan 2021-ben, vagy 2022-ben kerülhet sor.","id":"20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ce42f1-28ba-4354-a9bd-2dafe6489e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8709c1-030c-47ae-9f1c-e12d84974c0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_ilyen_teljesen_uj_arcot_kaphat_a_7es_bmw","timestamp":"2020. december. 21. 07:59","title":"Ilyen, teljesen új arcot kaphat a 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.","shortLead":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de...","id":"20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8950aa-06a6-467e-95e7-6bd835b949f2","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","timestamp":"2020. december. 19. 13:44","title":"Vendée Globe: Bestaven az élen, jelentősen csökkent Dalin hátránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd3a1d-b52a-4004-a4ea-bf54be90a9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. december. 20. 06:41","title":"1986-os időkapszula: keveset használt Mercedes AMG 560 SEC 6.0 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz.","shortLead":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel...","id":"20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e5cc6-d6d0-43bc-8fed-dd83d13130d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 13:22","title":"Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és az ígéretek szerint nem kerül horror összegekbe. Megvizsgáltuk, hogy akadnak-e hátulütői.","shortLead":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és...","id":"20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce17351e-bcde-4d5e-a550-124b744fb4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","timestamp":"2020. december. 20. 17:00","title":"A szépség ára: teszten a Microsoft új notebookja, a Surface Laptop Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]