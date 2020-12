Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.","shortLead":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető...","id":"20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054c94e-926f-4499-8b41-0dd7701f2c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","timestamp":"2020. december. 21. 11:38","title":"Vakcinahackelés, még veszélyesebb zsarolóvírusok – ezt hozhatja 2021 a Kaspersky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7","c_author":"NR","category":"kultura","description":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

\r

","shortLead":"Kategorizálhatatlan zseni volt, a könnyűzene történelmének egyik legkülönösebb alkotója.\r

\r

","id":"20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b454b17-8a73-4df6-9268-4a18a629e4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ae365-ddf6-48b5-a605-fb6f187d5a88","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ma_lenne_80_eves_Frank_Zappa","timestamp":"2020. december. 21. 12:34","title":"Ma lenne 80 éves Frank Zappa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább...","id":"20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428cce2-4f3c-4b9a-bc20-c08f2b3841bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","timestamp":"2020. december. 21. 16:03","title":"35 napig bírja egy feltöltéssel az új kínai okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","shortLead":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","id":"20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45a6c-cc70-41ad-8fb9-72ae4f2efd98","keywords":null,"link":"/sport/20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","timestamp":"2020. december. 21. 20:47","title":"Szoboszlai Dominik már most a világ legjobb futballistái között van a Guardian szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","shortLead":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","id":"20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38600341-0016-46f9-aee7-fba982982191","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","timestamp":"2020. december. 20. 13:47","title":"Semjén \"hungarofóbiával\" vádolta Gyurcsányt, aki szerinte lelki Trianont okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]