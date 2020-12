Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben - jelentette be az afgán főváros rendőrsége.\r

\r

","shortLead":"Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos...","id":"20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d87b777-ce04-445e-a122-133b85e1ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Robbantasok_Kabulban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. december. 26. 11:02","title":"Robbantások Kabulban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2006695a-1d6e-4632-9ea5-44d4e0742b54","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","timestamp":"2020. december. 26. 09:46","title":"1198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed80140-0e03-43bf-a0d0-1a86be194661","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Az évtizedeken át Nyugaton egymással békésen együtt élő két legendás orgánum, az Irodalmi Újság és az Új Látóhatár szerkesztője a harminc évvel ezelőtti rendszerváltáskor egyszerre jutott arra az felismerésre, hogy „a csúcson” kell abbahagyni. Annak ellenére, hogy jó szándékú, és/vagy önjelölt utódok szívesen folytatták volna árnyékukban a lapcsinálást.","shortLead":"Az évtizedeken át Nyugaton egymással békésen együtt élő két legendás orgánum, az Irodalmi Újság és az Új Látóhatár...","id":"202051__irodalmi_ujsag__uj_latohatar__lapzartak__lecsaptak_rajuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed80140-0e03-43bf-a0d0-1a86be194661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ba50a5-6215-4c3e-8a69-06be3dba1b70","keywords":null,"link":"/360/202051__irodalmi_ujsag__uj_latohatar__lapzartak__lecsaptak_rajuk","timestamp":"2020. december. 27. 11:00","title":"30 éve \"húzták le a rolót\" az emigráció legendás lapjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban.","shortLead":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen...","id":"20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685b571d-dcd7-4bff-9565-7130fa338031","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","timestamp":"2020. december. 26. 14:02","title":"Elhunyt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc","c_author":"Nyáry Krisztián","category":"360","description":"Szerzőnk világvége-licitet lát és azt, hogy a szorongás kultúrája pár év alatt minden egyéb világnézetet maga alá gyűrt. S persze itt a koronavírus, amely egyre kevésbé tárgya a racionális diskurzusnak. ","shortLead":"Szerzőnk világvége-licitet lát és azt, hogy a szorongás kultúrája pár év alatt minden egyéb világnézetet maga alá...","id":"20201226_Nyary_Krisztian_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07779b7d-a5bc-4fac-bb62-d52bc3b3e8ac","keywords":null,"link":"/360/20201226_Nyary_Krisztian_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 26. 11:00","title":"Nyáry Krisztián: Barbárokra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Plafonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]