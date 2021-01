Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","shortLead":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","id":"20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9860e3-e041-4137-8fc7-12f8dc103834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","timestamp":"2021. január. 15. 04:24","title":"50 évig rejtőzködött ez a Bugatti, ami most 2,8 milliárd forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz napban 100 millió adag koronavírus elleni védőoltás beadását tervezi Joe Biden megválasztott demokrata párti amerikai elnök.","shortLead":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz...","id":"20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0daa1-efe4-4156-be9e-d73a2ca9c307","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 08:12","title":"Már most látszik, hogy Biden máshogy kezeli majd a koronavírust, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","shortLead":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","id":"20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9b898-d36e-4304-b94b-011339654d13","keywords":null,"link":"/360/20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","timestamp":"2021. január. 16. 09:00","title":"Financial Times: Szembe kell nézni Trump fájdalmas örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. A bejelentett intézkedés jelentős hatással lehet az érintettek hitelfelvevő képességére, ugyanakkor a Bank360 elemzése szerint érdemes lesz résen lenni, amikor a fiatalok hitelfelvételről döntenek. Elképzelhető ugyanis, hogy a 25. életév betöltésekor ugyanis csökkenő fizetésből kell majd kigazdálkodni a törlesztőrészleteket.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért legkésőbb 2022-től a 25 év alatti munkavállalóknak Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f072ca37-0422-4bea-a9c6-8a3757f2b2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd5f4c-6c1b-425f-916c-7c5c699c4e88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Erdemes_lesz_vigyazni_Orban_ajandekaval_a_25_even_aluliaknak","timestamp":"2021. január. 16. 12:55","title":"Érdemes lesz vigyázni Orbán ajándékával a 25 éven aluliaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek egy határozattal. Időközben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb 5 milliós bírságot szabott ki a BKK-ra.","shortLead":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek...","id":"20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606616a-1c3f-46bb-97df-f251252eda53","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","timestamp":"2021. január. 15. 11:25","title":"Sarokba szorult a BKV és a BKK a 2016-os reklámtender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","shortLead":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","id":"20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871196a0-2367-409a-97bb-e5e0ab4f2b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","timestamp":"2021. január. 15. 15:28","title":"Kevesli a kormány a vakcinát, de így is az uniós élbolyban vagyunk az oltások számát nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka, és nem is akármilyen irányba.","shortLead":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka...","id":"20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bcaf-2b73-4449-947c-aa97fc5d81ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","timestamp":"2021. január. 15. 10:33","title":"Nagyszabású Star Wars-játék készül, ezúttal a Ubisoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]