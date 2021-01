Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment az épülethez, és amúgy is nagyon rendes ember.","shortLead":"A Capitolium lerohanásának jelképes figurája az ügyvédje szerint csupa jó szándékkal, Trump elnök meghívására ment...","id":"20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a225b5b2-d770-4aff-8ba3-0ce331ec83c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Elnoki_kegyelmet_ker_QAnon_Saman_mondvan_o_csak_Trump_utasitasait_kovette","timestamp":"2021. január. 17. 08:36","title":"Elnöki kegyelmet kér QAnon Sámán, mondván, ő csak Trump utasításait követte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","shortLead":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","id":"20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c149-c493-4386-8be2-ad6ce322a022","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","timestamp":"2021. január. 17. 16:09","title":"Kisiklott és részben az oldalára dőlt egy tehervonat Murakeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d11869-e964-462c-8f29-73fc8e2259f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tiltakozást nem engedélyezték a hatóságok, így a rendőrség oszlatott.","shortLead":"A tiltakozást nem engedélyezték a hatóságok, így a rendőrség oszlatott.","id":"20210117_A_korlatozasok_ellen_tuntettek_Amszterdamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40d11869-e964-462c-8f29-73fc8e2259f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba4a02-6576-406b-b893-1237082d423e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_A_korlatozasok_ellen_tuntettek_Amszterdamban","timestamp":"2021. január. 17. 17:42","title":"A korlátozások ellen tüntettek Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","shortLead":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","id":"20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b238e-b6e7-46d7-9c14-b285c1789162","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","timestamp":"2021. január. 18. 10:01","title":"Tompa Andrea és Bodor Ádám is Baumgarten-emlékdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]