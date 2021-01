Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","shortLead":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","id":"20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b67bd7-c849-4e3d-9e1e-12266194a811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 18. 13:54","title":"Ötven rendőr fogja vizsgálni a hálapénzes eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem Tolnai Marianna az igazgatója a VIII. és IX. kerületi iskolákat felügyelő tankerületi központnak, távozása okairól a Klebelsberg Központ is hallgat. ","shortLead":"Már nem Tolnai Marianna az igazgatója a VIII. és IX. kerületi iskolákat felügyelő tankerületi központnak, távozása...","id":"20210118_tankeruleti_igazgato_atallitott_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95352436-208a-468b-b64e-2721b235e3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_tankeruleti_igazgato_atallitott_tamogatas","timestamp":"2021. január. 18. 17:48","title":"Távozott a tankerületi igazgató, aki kivett egy roma gyerekeket oktató iskolát a támogatási programból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit tudósok attól tartanak, hogy a jelenleg alkalmazott, illetve fejlesztés alatt lévő vakcinák nem hatékonyak az új mutációval szemben.\r

","shortLead":"A brit tudósok attól tartanak, hogy a jelenleg alkalmazott, illetve fejlesztés alatt lévő vakcinák nem hatékonyak az új...","id":"20210118_Koronavirus_delafrikai_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc43859c-3d68-4853-96f7-ab3a131ee208","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Koronavirus_delafrikai_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 19:44","title":"Dél-afrikai tudósok szerint is fertőzőbb az új vírusvariáns az eredeti változatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz, a Perseverance.","shortLead":"Ha minden rendben zajlik, pontosan egy hónap múlva, február 18-án landol a vörös bolygón az újabb NASA-eszköz...","id":"20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bad7f0-6f2f-4e35-bb51-3f30ee7f25c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34d9b9-5dfe-4bd7-a428-a20bbfcd2db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_mars_jaro_nasa_perseverance","timestamp":"2021. január. 18. 09:33","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már az élet nyomait keresi a Marson a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele miatt.","shortLead":"Lettország és Észtország újabb uniós korlátozásokat akar Oroszország ellen az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vétele...","id":"20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e31c7fb-882a-4cc6-a3ce-e2105b308fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_jake_sullivan_tiltakozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:52","title":"Navalnij szabadon bocsátását követelik az európai vezetők és Biden leendő nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni intézkedéseket, és felszólítja az egyetem új vezetését, hogy adják át a tiltakozóknak Ódry mellszobrát az épületből.","shortLead":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni...","id":"20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f70e3be-5147-40c8-98bd-43af1f51245f","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","timestamp":"2021. január. 18. 16:40","title":"Felszólalt az SZFE új urai ellen az Ódry Színpad névadójának örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","shortLead":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","id":"20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed5b1b-6400-442a-bcc9-d4159313950a","keywords":null,"link":"/sport/20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","timestamp":"2021. január. 18. 10:13","title":"Török sztárcsapathoz igazol Szalai Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális orientációt megváltoztató „gyógymódok” betiltását szorgalmazza. A Magyarországon reparatív terápiaként ismert kezelések világszerte emberéletek százezreit tették tönkre.","shortLead":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális...","id":"202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89929dd9-6793-4678-9131-f7e339e5af85","keywords":null,"link":"/360/202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Egyre több helyen tiltják a melegek \"átnevelését\", Magyarország más irányba halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]