[{"available":true,"c_guid":"e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint még messze vagyunk a nyájimmunitástól; a brit vírusmutációt vizsgálják, hogy a majdani magyar vakcina az ellen is védjen; és tisztáztak egy fontos kérdést.","shortLead":"Az operatív törzs szerint még messze vagyunk a nyájimmunitástól; a brit vírusmutációt vizsgálják, hogy a majdani magyar...","id":"20210122_Muller_Cecilia_dublor_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83afa4a9-656c-4cef-9c5e-55c77a789e92","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Muller_Cecilia_dublor_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 22. 12:39","title":"Müller Cecília: Nincs dublőröm, én kaptam az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d29718-bbe5-4825-a242-df19defebf94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt kupola alatt, a leengedett medencébe épített színpadon rögzítették a Live: Water című anyagot, amelyben a zenekar – szokásától eltérően – teljesen akusztikus hangszerelésben jelentkezik. A zenék hangulatát a helyszínhez igazítva állították össze: áthangszerelt saját számok, illetve belső-ázsiai, kaukázusi és török dalok előadásával. Filmpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt kupola alatt, a leengedett medencébe épített színpadon rögzítették...","id":"20210122_Kulonleges_koncertfilmmel_jelentkezett_az_egri_Torok_Furdobol_a_Kerekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d29718-bbe5-4825-a242-df19defebf94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10daa07f-5f59-4f9e-af14-47aa960b0765","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_Kulonleges_koncertfilmmel_jelentkezett_az_egri_Torok_Furdobol_a_Kerekes","timestamp":"2021. január. 22. 10:45","title":"Különleges koncertfilmmel jelentkezett az egri Török Fürdőből a Kerekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","shortLead":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","id":"20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8757b5-a139-4ffd-a289-cd0a883b51ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 21. 16:41","title":"Index: Egymillió orosz vakcinát vehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány kellemetlenséget is” – indokolta a vidékfejlesztési államtitkár.","shortLead":"Védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség. „A vidéki élethez el kell fogadni néhány...","id":"20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aef9e5c-392e-43be-93ce-d8238512d51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fee41-ec39-4cea-885b-1f549840ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_Torveny_vedi_a_tehentragya_szagat_es_a_kakaskukorekolast_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 22. 15:26","title":"Törvény védi a tehéntrágya szagát és a kakaskukorékolást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről nem tesz említést. ","shortLead":"Orbán Viktor a rádióinterjújában kettéosztotta a 60 év felettieket, a hivatalosan elérhető dokumentum azonban ilyenről...","id":"20210122_oltasi_terv_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd579c3-53f3-40b0-901d-c92013bdef89","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_oltasi_terv_orban","timestamp":"2021. január. 22. 09:33","title":"Úgy tűnik, a kormány épp most borította fel az oltási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","shortLead":"Lázár János volt miniszter szerint szinte biztosan bűncselekmény történt. \t","id":"20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c587a99-9e6f-457e-8e94-30a237425f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a324b-59bf-4398-bcde-f187f654817e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg_a_Feneketlen_tavi_ingatlanmutyi_miatt_Lazar_Janost_is_meghallgattak","timestamp":"2021. január. 22. 12:17","title":"Folytatja a nyomozást a rendőrség a Feneketlen tavi ingatlanmutyi miatt, Lázár Jánost is meghallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő vakcinát vett az oroszoktól. ","shortLead":"Videós tájékoztató kampány indult, egy nappal azután, hogy a magyar kormány egymillió ember beoltására elegendő...","id":"20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5002e1e6-e36b-489c-b655-27d804c4b7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0beaa58-a160-4959-a616-cc7af51a40ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_oltas_tajekoztato_kampany_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. január. 23. 10:23","title":"Merkely Bélával igyekszik meggyőzni a magyarokat az oltásról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]