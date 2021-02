Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban Magyarországon.","shortLead":"3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban Magyarországon.","id":"20210201_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ca8e39-e8db-422d-a3cb-ddc2158dcb87","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 01. 09:01","title":"54 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kilépett a Likudból, hogy megpróbálja megbuktatni Benjamin Netanjahu rekorder izraeli miniszterelnököt Gideon Szaár, aki jobbról előzné egykori mentorát, de nem kenyere az illiberális demokrácia.","shortLead":"Kilépett a Likudból, hogy megpróbálja megbuktatni Benjamin Netanjahu rekorder izraeli miniszterelnököt Gideon Szaár...","id":"202102_gideon_szaar_azizraeli_jobboldal_puccsistaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b55157-7cc3-4b78-af02-20a1d2529ba4","keywords":null,"link":"/360/202102_gideon_szaar_azizraeli_jobboldal_puccsistaja","timestamp":"2021. február. 01. 15:00","title":"Izrael alapító kormányfője tanította földrajzra Netanjahu legújabb kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon keresztülhúzhatja az eddig elképzeléseket a járvány terjedésének megfékezéséről.","shortLead":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon...","id":"20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30bf76-8254-4f04-a236-f2dd2a3213ff","keywords":null,"link":"/360/20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","timestamp":"2021. január. 31. 15:00","title":"Amerikai szakértők szerint az év végéig nemigen lesz nyájimmunitás az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek az egészségügyi kihívásokra, a beteg gyerekek kiszűrésére is.



","shortLead":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek...","id":"20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771c246f-272e-461c-8f92-75a461cef91b","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","timestamp":"2021. február. 01. 09:53","title":"Mi lesz az idén a gyerektáborokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","shortLead":"A magyar szakember vereséggel nyitott régi-új klubjánál. ","id":"20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2f7a08-2ab5-4fd3-9bd7-07bab8ddceb5","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_sikerult_jol_a_visszateres_Dardainak","timestamp":"2021. január. 30. 17:41","title":"Nem sikerült jól a visszatérés Dárdainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Béke Nobel-díjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első hetében, néhol akár 15 fok körüli csúcsértékek is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban a havas tájakon komolyabb mínuszok is lesznek, de aztán fokozatosan melegszik az idő február első...","id":"20210131_idojaras_elorejelzes_meteorologia_tavaszias_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121014-78ef-4a10-8723-e85c2cd5f8a1","keywords":null,"link":"/elet/20210131_idojaras_elorejelzes_meteorologia_tavaszias_tel","timestamp":"2021. január. 31. 19:57","title":"Hideggel indul, tavasziasra fordul az idő a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]