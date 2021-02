Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","shortLead":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","id":"20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5719a78-9d1c-44fb-9981-8e46073a9690","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 16. 12:09","title":"Megérkezett a kínai oltóanyag Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy szervezetet, amely a pénzt kapja.

","shortLead":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy...","id":"20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945119b2-07e9-4b70-8c9d-1a6293949288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 17. 07:28","title":"A kormány támogatja a komolyzenét 9 milliárddal, de nem tudni, kit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat. Magyarország tényleg európai akkunagyhatalommá válik – Európa pedig Ázsia összeszerelő üzemévé.","shortLead":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat...","id":"202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b01c78-ae06-4048-99b2-dff62b5e07e3","keywords":null,"link":"/360/202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","timestamp":"2021. február. 17. 07:00","title":"Nagyon drága lesz és még csak nem is egészen a miénk az új óriásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1cb2dd-7bad-4ab8-ac5f-652cf3b0106f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbbed0b-8a4d-490e-8633-679ea7d448a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Marabu_Feknyuz_Varga_Judit","timestamp":"2021. február. 16. 12:08","title":"Marabu Féknyúz: Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","shortLead":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","id":"20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759539b5-d55a-4b00-8361-ae6a04f05541","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Eszmeletlen_ahogy_ez_a_husz_eves_fiu_gitarozza_a_Led_Zeppelin_slageret","timestamp":"2021. február. 17. 09:45","title":"Eszméletlen, ahogy ez a húszéves fiú gitározza a Led Zeppelin slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","shortLead":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","id":"20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b78e0a-3e08-4ea9-8587-c59b86340d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","timestamp":"2021. február. 15. 11:21","title":"Kiderült, mekkora akkumulátor kerül a Tesla kamionjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket a gazdaság újraindításáról nem jelentett be. A beszéd tartalmát nézve nem is lehet évértékelőnek nevezni, az elmúlt két hónapról adott egy képet. ","shortLead":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket...","id":"20210215_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af6fc3f-0e9c-4426-b80f-7526e5db3a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Orban","timestamp":"2021. február. 15. 11:18","title":"Orbán a Parlamentben: A konzultáció után fokozatosan ki fogjuk vezetni a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]