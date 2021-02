Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túra egy hétvégén át tartott. ","shortLead":"A túra egy hétvégén át tartott. ","id":"20210217_Elmaradt_szalagavato_kaposvari_osztalyfonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bba3c96-1f31-4a5e-94ca-27cb3001b98d","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Elmaradt_szalagavato_kaposvari_osztalyfonok","timestamp":"2021. február. 17. 09:56","title":"Elmaradt a szalagavató, házról házra járva tűzte fel a diákjainak a szalagot egy kaposvári osztályfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.","id":"20210216_Erkezik_a_melegfront_veget_er_a_napos_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56daefdb-96b8-4ce6-8ca4-baf1fe86206e","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Erkezik_a_melegfront_veget_er_a_napos_ido","timestamp":"2021. február. 16. 07:31","title":"Érkezik a melegfront, véget ér a napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","shortLead":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","id":"20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6ff71-0d1c-44d6-b9b6-ed561d8cf326","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. február. 15. 15:42","title":"Burkolatot javítanak az M1-es autópályán, több szakaszon is csak egy sáv lesz használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","shortLead":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","id":"20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b680755-5fd9-4034-b27d-61ff1801d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 15. 16:35","title":"A munkáltató nem teheti kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","shortLead":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","id":"20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c312b9c-d4c4-4210-b512-8f8189f2efd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","timestamp":"2021. február. 16. 06:38","title":"Rakétatámadás ért egy amerikai támaszpontot Irakban, halálos áldozata is van a merényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem a lakosságot partnerként kezelő nyílt kormányzás koncepciójára is – magyarázta a HVG-nek Audrey Tang digitalizációs miniszter. Interjú.","shortLead":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem...","id":"202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09ea88-1935-4465-b34e-323aad1e9d52","keywords":null,"link":"/360/202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A jó járványkezeléshez a lakosság bizalma kell – ehhez egy kormány humort is bevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank, ahol már az első folyósítás is megtörtént. Bár egy lakáscélú jelzáloghitelről van szó, a feltételek mégis eltérnek a többi ajánlattól, hiszen az államilag támogatott konstrukciókra speciális feltételek is vonatkoznak. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási kölcsön igénylésénél. ","shortLead":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank...","id":"20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427e98d0-d29b-48f9-949d-db0441ace6fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","timestamp":"2021. február. 17. 12:42","title":"Mire kell odafigyelni a lakásfelújítási hitel igénylésénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 240 ezren haltak meg az országban a koronavírus miatt.","shortLead":"Eddig 240 ezren haltak meg az országban a koronavírus miatt.","id":"20210217_brazilia_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48236e-edbb-43f6-ba1c-ada28c7801a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_brazilia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 17. 06:18","title":"Brazíliában 55 ezren fertőződtek meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]