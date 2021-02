Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp ilyen.","shortLead":"Vannak esetek, amikor az állami támogatás is összeegyeztethető az uniós joggal, a luxemburgi testület szerint ez épp...","id":"20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a110e5-2217-4b8d-951b-557353b27891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hiaba_perelt_a_Ryanair_az_Europai_Birosag_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2021. február. 17. 13:13","title":"Hiába perelt a Ryanair, az Európai Bíróság szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","shortLead":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","id":"20210218_texasi_teknosmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0a77-f41a-4fc9-ac88-e963e08138f0","keywords":null,"link":"/elet/20210218_texasi_teknosmentes","timestamp":"2021. február. 18. 11:29","title":"Ezrével mentik a fagytól dermedt tengeri teknősöket Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30051253-0261-4e08-ad10-24b660751d49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpáros helyszíni bírságot kapott balesetveszély okozása miatt.","shortLead":"A kerékpáros helyszíni bírságot kapott balesetveszély okozása miatt.","id":"20210218_m86_kerekparos_balesetveszely_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30051253-0261-4e08-ad10-24b660751d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e832eb82-5763-4724-b93a-718bdc4c7f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_m86_kerekparos_balesetveszely_rendorseg","timestamp":"2021. február. 18. 11:52","title":"Forgalommal szemben tekert egy biciklis az M86-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","shortLead":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","id":"20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f760d-16f5-4e8e-bafe-2014f21ef68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 18. 06:41","title":"Sportosabb lett a Skoda hátsókerék-hajtású villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön, és a szerkezet úgy működjön, ahogy azt a tervezőasztalon megálmodták. Csütörtök este ő is ott lesz a NASA központjában, hogy felügyelje a rover landolását.","shortLead":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön...","id":"20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950c1163-16c0-4366-9775-395d17089a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_mars_2020_perseverance_marsjaro_mohame_abid_fomernok_helyettes_interju","timestamp":"2021. február. 18. 14:30","title":"\"Remélem, mától rendkívül unalmas lesz a munkám\" – interjú a NASA marsi landolásának kulcsmérnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","shortLead":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","id":"20210217_luxusauto_Vettel_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bac5da8-c7cb-4495-a3f8-9368fae87850","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_luxusauto_Vettel_elado","timestamp":"2021. február. 17. 17:35","title":"Egyszerre nyolc, ritka sportkocsitól szabadulna meg Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]