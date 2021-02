Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","shortLead":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","id":"20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a86a1ed-2c38-4cd7-8353-bfe950762b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","timestamp":"2021. február. 21. 09:17","title":"Perre ment a férfi, akinek bezúzták a biztosítás nélküli Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá tenni az újszerű megoldást. A Vivo például egy különleges módon hajtható telefont szabadalmaztatott.","shortLead":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá...","id":"20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee57be-acdc-4340-8df9-9bc819fe4a81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","timestamp":"2021. február. 20. 14:03","title":"Igen egyedi megoldással hajtható, kétképernyős mobilt talált ki a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fellebbezett az őrizetbe vett budapesti orvos szabadon engedése miatt. Szerintük fennáll a veszélye, hogy az orvos újra akcióba lépne. ","shortLead":"Az ügyészség fellebbezett az őrizetbe vett budapesti orvos szabadon engedése miatt. Szerintük fennáll a veszélye...","id":"20210221_Az_ugyeszseg_szerint_nem_kellett_volna_elengedni_a_covidgyogyszerekkel_boltolo_orvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbdbc34-5d54-4d1f-aee1-65eefa620d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Az_ugyeszseg_szerint_nem_kellett_volna_elengedni_a_covidgyogyszerekkel_boltolo_orvost","timestamp":"2021. február. 21. 09:47","title":"Az ügyészség szerint nem kellett volna elengedni a covid-gyógyszerekkel boltoló orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","shortLead":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","id":"20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f90184-4061-43d8-8060-6e04a91538bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","timestamp":"2021. február. 20. 15:54","title":"Meghalt Bagi István, az Alkotmánybíróság volt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter a Klubrádió elhallgatása után beszélt arról a román Digi24 TV-nek, hogy az egész nyugati sajtó...","id":"20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc38c7-9986-49cb-812d-a4ab7b9feecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b5d6c3-10d0-446d-8d5d-8ce1f4f0ae3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Szijjarto_Peternek_nincs_nagy_velemenye_a_kormanyparti_sajto_olvasottsagarol","timestamp":"2021. február. 20. 14:10","title":"Szijjártó Péternek nincs nagy véleménye a kormánypárti sajtó olvasottságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","shortLead":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","id":"20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3e40d5-f81a-434d-9766-720355a065dd","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 17:58","title":"Koronavírusos édesanyját és édesapját is elvesztette egy hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten a hosszú versenyekre tervezték.","shortLead":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten...","id":"20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3962e7d-57de-46c0-8d40-da369fe7c7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","timestamp":"2021. február. 21. 10:03","title":"Több mint két hónapig bírja egy feltöltéssel ez a sportóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban.","shortLead":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New...","id":"20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1434b5-dfd3-467c-ae00-dd6a0c96f6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","timestamp":"2021. február. 21. 08:37","title":"Lövöldözés volt egy New Orleans-i fegyverboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]