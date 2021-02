Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most a PlayStation 5-öt tanulmányozta behatóbban.","shortLead":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most...","id":"20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f144e29-7a6f-4c96-8dd9-8450f2e0672e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","timestamp":"2021. február. 22. 11:03","title":"Hardverőrültek, ide: közeli fotók jöttek a PlayStation 5 belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","shortLead":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","id":"20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d891383e-58d0-4ee9-b9b8-ce57c2b89e8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","timestamp":"2021. február. 21. 06:15","title":"Megújul az ország egyik legrégebbi repülőtere, 15 milliárdot adhat rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","shortLead":"Azokat a gépeket javasolják a földön tartani, amelyeket egy bizonyos típusú hajtóművel szereltek fel.","id":"20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e2866f-9fc7-4673-a027-662fba2421c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_boeing_kigyulladt_hajtomu_repules_denver","timestamp":"2021. február. 22. 07:33","title":"A Boeing nem javasolja, hogy 777-esek repüljenek, amíg ki nem vizsgálják a Denvernél kigyulladt hajtómű esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport kutatja az oltás iránti bizalom – illetve bizalmatlanság – hátterét. Ez a bizalmi kérdés a WHO szerint nagyobb egészségügyi kockázat, mint az AIDS.","shortLead":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport...","id":"20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121572d1-a831-482e-9bcd-16d643ac434f","keywords":null,"link":"/360/20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"Bizonytalan oltásügyben? Tudósok vizsgálják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak a mozis premierben.","shortLead":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak...","id":"20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47814ba9-f255-4eb6-9a25-0504c56f99f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","timestamp":"2021. február. 22. 12:37","title":"A Wonder Woman 1984 online jön Magyarországon is, mégsem kerül moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem látszik, hogy bármelyik is megfelelne neki. ","shortLead":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem...","id":"20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d4dce-8d1f-4157-8e05-728f32762e8f","keywords":null,"link":"/360/20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"A Néppárt agytrösztjének igazgatója nem hiszi, hogy a Fidesz megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","shortLead":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","id":"20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfb2d3e-9766-4ee5-a221-b98382677e77","keywords":null,"link":"/kultura/20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","timestamp":"2021. február. 21. 10:42","title":"Online mutatja be Török Ferenc új rendezését a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég olyan tesztet fejleszt, melynek az értékelésébe az okostelefont is bevonja.","shortLead":"A minél gyorsabb és megbízhatóbb tesztelés kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alakulásában. Az egyik amerikai cég...","id":"20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0e35a11-277d-4ea4-9526-d946fa09221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ebcc2-dde3-4860-88a1-a81a30bbdddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_kroger_health_gauss_surgical_okostelefon_covid_antigen_gyorsteszt","timestamp":"2021. február. 21. 08:03","title":"Engedélyezésre vár: telefon segítené a Covid-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]