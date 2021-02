Ezeregyszáz magyar fiatalnak juthat idén ingyenes InterRail-bérlet a DiscoverEU programban, a pályázat várhatóan októberben nyílik meg – közölte Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő, az uniós program mentora és a programhoz kapcsolódó EP-képviselői munkacsoport vezetője szerdán.

Ujhelyi közleménye szerint miután a koronavírusjárvány okozta korlátozások miatt tavaly felfüggesztették az utazási pályázatot, ezért a lehetőségből akkor kimaradt tizennyolc évesek idén újra jelentkezhetnek majd az ingyenes európai vonatbérletekre. Összesen mintegy hatvanezer jegyet osztanak szét a felnőtt kort elérő fiatalok között, ebből jut majd Magyarországnak több mint ezer. Az utazások időpontját a korábbi szabályokhoz képest rugalmasabbá teszik, értelemszerűen azokra a járvány vége után kerülhet sor.

A „FreeInterRail” alapötlete két német fiatal aktivistától, Vincent-Immanuel Herrtől és Martin Speertől származik, akik néhány éve arra tettek javaslatot, hogy az Európai Unió lepjen meg minden európai fiatalt egy ingyenes vonatbérlettel a tizennyolcadik születésnapján.

A program pilot-időszakában több mint 350 ezer európai fiatal jelentkezett a lehetőségre, közülük több mint 70 ezren jutottak ingyenes vonatbérlethez. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy a Magyarországon elérhető bérletekre közel tízszeres volt a túljelentkezés, a program pedig számos elismerést, például európai nívó-díjat is elnyert. Az EU következő hétéves költségvetésében az ingyenes Interrail-bérletprogram (DiscoverEU néven) immár saját büdzsét kapott az Erasmus+ keretében, így a következő években is biztosított a jövője.

Ujhelyi István bejelentette azt is, hogy aktívabb kapcsolatot fognak kiépíteni a következő időszakban a tagállamokkal, amelyek saját kampányokat és programokat építhetnek majd a DiscoverEU keretében utazó európai fiatalokra. Minden tagállamban szervezni fognak például egy „meet-up” találkozót a résztvevőknek, ami Magyarországon várhatóan Budapesten lesz. A képviselője hozzátette: több olyan magyar önkormányzat is van, amely csatlakozott már ehhez a programhoz, de szeretné ezt a kört minél szélesebbre nyitni és abban is bízik, hogy előbb-utóbb a magyar kormány is partnernek mutatja majd magát a DiscoverEU kapcsán; eddig ugyanis egyetlen ezzel kapcsolatos kezdeményezésére sem reagáltak.