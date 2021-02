Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási összeget pedig a szerződésben megjelölt kedvezményezett kapja meg. A kifizetést tekintve azonban lehetnek kivételek, vagyis dönthet úgy a biztosító, hogy nemet mond, és nem fizeti ki a biztosítási összeget. A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mikor és miért tagadhatja meg a biztosító haláleset után a biztosítási összeg kifizetését. Jogsi nélküli baleset és búvárkodás: 7+1 eset, amikor nem fizet az életbiztosítás

Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat
Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.

Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál
A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.

Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre
Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.

Vérszemet kaphatott a Facebook, le akarja másolni az új sikeralkalmazást
A Clubhouse egy egyszerű ötleten nyugszik, többen mégis sikervárományos projektként tekintenek rá. Természetes, hogy erre a Facebook is felkapja a fejét.","shortLead":"A Clubhouse egy egyszerű ötleten nyugszik, többen mégis sikervárományos projektként tekintenek rá. 1,5 millió forintért adják majd az első asztali kvantumszámítógépet
Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő alatt megoldó, kvantumszámítógépét. A teljesítménynek komoly ára van.

Újabb összefüggésre mutattak rá tudósok a koronavírus-járvány és a klímaváltozás között
A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé vált, ami kifejezetten kedvező a vírusokat hordozó denevéreknek.