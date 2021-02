Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak nyilvánították csütörtököt, hogy minél több embert be tudjanak oltani.","shortLead":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak...","id":"20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35faae31-38c5-40ef-983b-be93531e3baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. február. 24. 20:14","title":"Húsvét utánig fennmaradnak a korlátozások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","shortLead":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","id":"20210223_astrazeneca_vakcina_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7f4ff-6eed-4e54-a31c-bd696513ef62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_astrazeneca_vakcina_eu","timestamp":"2021. február. 23. 21:55","title":"Reuters: Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és fejlődő országokat célozzák, így a propagandájuknak mindenképpen jót tett, hogy egy uniós ország, Magyarország is engedélyezte a Sinopharmot – amit egyébként itthon is sikerként tud kommunikálni az Orbán-kormány.","shortLead":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és...","id":"20210223_Kina_vakcina_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486d529-3879-4460-8090-88bb7e1e2ea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Kina_vakcina_diplomacia","timestamp":"2021. február. 23. 15:20","title":"Kína is hálás lehet, hogy Magyarország engedélyezte a vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","shortLead":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","id":"20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ec01d-863d-4fd1-b631-013047ea866a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","timestamp":"2021. február. 24. 07:55","title":"Kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány a MotoGP rendezési jogának megszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195332c-654a-48de-a08e-430fb60a875e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210224_Marabu_Feknyuz_Kosa_Lajos_szerencseje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a195332c-654a-48de-a08e-430fb60a875e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487d4a9a-d6b5-4a8b-897f-403613252b86","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Marabu_Feknyuz_Kosa_Lajos_szerencseje","timestamp":"2021. február. 24. 08:25","title":"Marabu Féknyúz: Kósa Lajos szerencséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen kormányozni készül a jelenlegi ellenzék – hangzott el a Republikon Intézet keddi konferenciáján. ","shortLead":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen...","id":"20210223_Republikon_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301ded7c-242b-4d06-921e-5bf3da9fab04","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Republikon_konferencia","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az ellenzék terepen akarja megnyerni a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta a HVG-nek Dmitro Kuleba. Ukrajna külügyminisztere szerint a magyarságot az ukrán társadalom részének tekintik, de elvárják Magyarországtól az ukrán törvények tiszteletét. ","shortLead":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta...","id":"20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4603a3ed-d9c7-40c9-99f4-be2ec853802f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","timestamp":"2021. február. 24. 13:00","title":"Ukrán külügyminiszter a HVG-nek: Túl vagyunk a jégkorszakon Magyarországgal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]