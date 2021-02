Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos produkciójukat sikerült túlszárnyalniuk.","shortLead":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos...","id":"20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7c5dd-b000-4091-8470-e224028bb15a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","timestamp":"2021. február. 08. 00:03","title":"Ezt meg kell meghallgatnia: iPhone-hangokat utánoznak hangszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik a mobiltelefon-adatok az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők viselkedésének változásait. ","shortLead":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik...","id":"202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bab1157-eac8-4136-958b-c888cb2fe529","keywords":null,"link":"/360/202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","timestamp":"2021. február. 08. 16:00","title":"Mobilozási szokásaink változásai is jelzik, ha influenzásak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzultáció közel három hónapig lesz elérhető az EB honlapján.","shortLead":"A konzultáció közel három hónapig lesz elérhető az EB honlapján.","id":"20210208_europai_bizottsag_konzultacio_nok_elleni_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a462a6e-be00-4701-8dc2-5824a7fa84e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_europai_bizottsag_konzultacio_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. február. 08. 16:34","title":"Konzultációt indít a nők elleni erőszakról az Európai Bizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek a Hold felszínén.","shortLead":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek...","id":"20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e03e7fc-519f-4c46-90a1-d4172e53ac3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","timestamp":"2021. február. 08. 10:03","title":"93 millió dolláros Hold-szerződést írt alá a NASA ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Philippe Dam","category":"360","description":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok uralkodnak az állami kórházakban, írja szerzőnk, a Human Rights Watch munkatársa. Vélemény. ","shortLead":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok...","id":"20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c940a984-355e-4b31-a267-72e338060cca","keywords":null,"link":"/360/20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","timestamp":"2021. február. 08. 11:00","title":"HRW: Rejtett veszély leselkedik a koronavírusos betegekre a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]